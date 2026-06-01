Um motociclista de 46 anos ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na noite deste domingo (31), na MG-353, em Guarani, na Zona da Mata mineira. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Santa Isabel, em Ubá.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 19h40, no km 10 da rodovia, e envolveu uma motocicleta Honda e um Ford Escort.

Segundo relato do motorista do automóvel, de 69 anos, ele seguia pela rodovia quando teria sido surpreendido pelo motociclista, que trafegava no sentido contrário e, supostamente, invadiu a contramão de direção, provocando o acidente.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o Ford Escort estava com o licenciamento irregular. Por isso, o veículo foi removido para um pátio credenciado.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

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