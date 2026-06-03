Um homem de 56 anos ficou gravemente ferido após perder o controle do carro e bater contra uma árvore na manhã dessa terça-feira (2), no km 125 da MGC-383, próximo ao trevo de Madre de Deus de Minas, na região do Campo das Vertentes. Com a força do impacto, o motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo os militares, a vítima apresentava diversos ferimentos pelo corpo e no rosto, além de uma fratura exposta na perna esquerda. Devido à gravidade da lesão e ao risco de hemorragia, foi necessário aplicar um torniquete durante o atendimento.

O resgate exigiu o uso de equipamentos de desencarceramento, já que a perna do motorista ficou presa entre as ferragens do veículo. Após uma operação considerada delicada pelos bombeiros, o homem foi retirado do automóvel e entregue aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com os bombeiros, o estado da vítima impossibilitou que ela relatasse as circunstâncias do acidente no local.

A Polícia Militar foi acionada e ficou responsável pelo registro da ocorrência e pela apuração das causas do acidente.