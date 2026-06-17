A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (17), um homem suspeito de integrar uma quadrilha de estelionatários. O grupo atuava aplicando golpes nas cidades de Rio Pomba e Miraí, na região da Zona Mata. A prisão aconteceu na cidade de Manhuaçu e faz parte da Operação Cerco Fechado, que combate o crime organizado em todo o estado.

As investigações começaram na delegacia de Rio Pomba. Além de identificar os membros da quadrilha, os policiais descobriram um novo envolvido no esquema, que, inclusive, já estava preso por cometer o mesmo tipo de crime. Diante das provas, a delegada responsável pediu a prisão preventiva do suspeito à Justiça, que aceitou o pedido.

Cruzamento de informações fez polícia chegar ao suspeito

O homem foi localizado após uma troca de informações entre os policiais de Rio Pomba e Manhuaçu. Ele foi parado por volta das 15h45 enquanto dirigia um carro. Após confirmarem a sua identidade, os agentes cumpriram o mandado de prisão. "O trabalho conjunto entre as equipes demonstra a importância de compartilhar informações e de agir de forma coordenada para combater os crimes contra o patrimônio cometidos por organizações criminosas", destacou a delegada Fabrícia Noronha, responsável pelo caso.

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O suspeito foi levado para o sistema prisional e está à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e desmantelar completamente o grupo.

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