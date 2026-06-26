Uma ação integrada entre as Polícias Civis de Minas Gerais e do Espírito Santo nesta sexta-feira (26), desarticulou um grupo criminoso investigado por estelionato eletrônico e organização criminosa. Os policiais cumpriram quatro mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão nas cidades de Muriaé (MG) e Vila Velha (ES).

Segundo as investigações, a quadrilha atuava em todo o país e iniciou os golpes criando um site falso para arrecadação de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Posteriormente, o grupo passou a aplicar golpes oferecendo falsos empréstimos financeiros.

Prisões e Apreensões



Em Muriaé a polícia prendeu três suspeitos, uma mulher e dois homens numa casa no centro da cidade. Eles foram capturados por equipes da Delegacia de Piúma (ES) com o apoio da Inteligência da PCMG. No local, foram apreendidos celulares, eletrônicos e anabolizantes.

Já em Vila Velha, no Espírito Santo, um homem foi preso no bairro Jockey de Itaparica. A polícia apreendeu equipamentos eletrônicos e um veículo avaliado em cerca de R$ 190 mil.

Todo o material recolhido vai ser submetido à análise da perícia. As investigações continuam.

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