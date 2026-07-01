Um quati foi capturado nesta quarta-feira (1º) no quintal de uma casa no Bairro Funcionários, em Barbacena. O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros após moradores avistarem o animal no imóvel.

Segundo os militares, uma guarnição foi até o endereço e conseguiu encurralar e conter o quati com segurança. O animal não apresentava ferimentos.

Após a captura, os bombeiros transportaram o quati até uma área de mata nas proximidades da comunidade Faria. Ele foi solto em seu habitat natural, em um local seguro e distante da área urbana.

O que fazer ao encontrar animais silvestres?

O Corpo de Bombeiros reforça que a população nunca deve tentar capturar ou se aproximar de animais silvestres encontrados em áreas urbanas. A recomendação é acionar imediatamente a corporação pelo telefone 193.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Quati capturado pelos militares

 

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193 | Animal silvestre | Bairro Funcionários | barbacena | Corpo de Bombeiros | Faria | quati | Resgate

Corpo de Bombeiros - Quati capturado pelos militares

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