Um quati foi capturado nesta quarta-feira (1º) no quintal de uma casa no Bairro Funcionários, em Barbacena. O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros após moradores avistarem o animal no imóvel.
Segundo os militares, uma guarnição foi até o endereço e conseguiu encurralar e conter o quati com segurança. O animal não apresentava ferimentos.
Após a captura, os bombeiros transportaram o quati até uma área de mata nas proximidades da comunidade Faria. Ele foi solto em seu habitat natural, em um local seguro e distante da área urbana.
O que fazer ao encontrar animais silvestres?
O Corpo de Bombeiros reforça que a população nunca deve tentar capturar ou se aproximar de animais silvestres encontrados em áreas urbanas. A recomendação é acionar imediatamente a corporação pelo telefone 193.
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