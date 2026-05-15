Um ônibus de transporte universitário registrou um princípio de incêndio nesta quinta-feira (14) em Barbacena. O incidente começou após fumaça surgir em uma das rodas dianteiras do veículo, que transportava 15 estudantes. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Segundo informações repassadas do Corpo de Bombeiros, o motorista relatou que o ônibus seguia por uma estrada vicinal de acesso a uma faculdade quando uma passageira percebeu a fumaça e o avisou.
O motorista estacionou o veículo em segurança, acionou o freio de estacionamento e abriu as portas para o desembarque imediato dos passageiros, que conseguiram sair sem ferimentos e se afastaram do local.
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Na sequência, o condutor desligou a bateria geral do ônibus e utilizou extintores de incêndio para tentar controlar as chamas. O fogo, no entanto, só foi totalmente controlado após a chegada das equipes de apoio.
O veículo permaneceu no local até ser removido posteriormente por guinchos da empresa responsável pelo transporte.
Segundo os relatos, a ação rápida do motorista foi fundamental para evitar consequências mais graves.
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