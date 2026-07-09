Vinte e seis pessoas foram presas em Leopoldina, na Zona da Mata, durante uma operação de combate a grupos armados e ao crime organizado nesta quinta-feira (9). A ação, batizada de Operação Quione, é realizada em conjunto entre o Ministério Público de Minas Gerais e pela Polícia Militar.

Ao todo, os policiais saíram às ruas para cumprir 27 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão. Além das prisões, a polícia apreendeu um revólver calibre .32, 18 celulares e oito veículos. O objetivo é desarticular uma organização criminosa interestadual ligada à facção Comando Vermelho, que atuava em municípios da Zona da Mata mineira e no estado do Rio de Janeiro.

As equipes também recolheram drogas e dinheiro em espécie durante as buscas. A contagem final dos entorpecentes e dos valores apreendidos ainda está sendo feita pelas autoridades, já que os policiais continuam nas ruas.

O forte aparato policial contou com mais de 200 militares de batalhões especializados, incluindo equipes com cães e patrulhamento tático. Os detidos e os materiais foram levados para a delegacia.

FOTO: PMMG - Operação na Zona da Mata e no RJ

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