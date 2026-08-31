Um homem, de idade não divulgada, ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de paraquedas na tarde deste domingo (30), na Estrada Gerson Varela, localizada na zona rural de Muriaé. Um acidente semelhante foi registrado em Leopoldina, quando um homem de 59 anos ficou ferido e precisou de atendimento hospitalar depois de cair com um parapente, no município de Leopoldina.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por volta das 16h20 para realizar o resgate. No local, a equipe médica encontrou a vítima inconsciente, apresentando um quadro de afundamento na região da costela direita e emitindo gemidos de dor devido à gravidade dos ferimentos.

O solicitante da chamada não soube informar às autoridades a altura aproximada de onde o paraquedista caiu ou o que teria provocado a falha no salto.

Após receber os primeiros socorros no local da queda, o homem foi estabilizado pela equipe do SAMU e encaminhado em estado grave para o Pronto-Socorro do Hospital São Paulo. Até o momento, não foram divulgadas atualizações sobre o seu estado de saúde ou a identidade da vítima.





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