A comemoração dos 100 anos da Universidade Federal de Viçosa (UFV) ganhou um marco histórico no último sábado (29). O Doce de Leite Viçosa foi oficialmente reconhecido pelo RankBrasil como o maior doce de leite do país, atingindo a marca de 3.400 quilos.

A quantidade supera o atual recorde mundial registrado no México (2.886 kg) em 2023, e a documentação já está sendo preparada para ser submetida ao Guinness World Records.

A movimentação no campus começou nas primeiras horas da manhã. Moradores e visitantes formaram longas filas no Gramado das Quatro Pilastras e na avenida PH Rolfs para garantir um dos 9.700 potes distribuídos gratuitamente.

Da mesa do RU ao topo do país

O projeto nasceu de forma inusitada: uma conversa no Restaurante Universitário (RU). O estudante de Agronomia Luiz Fernando Korb apresentou a sugestão ao reitor da UFV, Demetrius David da Silva, durante um almoço em maio. A partir dali, a Fundação Arthur Bernardes (Funarbe) e o Laticínio Viçosa uniram forças para viabilizar a produção em tempo recorde.

Segundo a gestão do laticínio, o maior desafio foi construir a lata gigante em menos de 30 dias e projetar um sistema de envase que garantisse total segurança alimentar.

O evento contou ainda com atrações musicais de Janaina & Daniel e da Banda do Jorge, consolidando a celebração que uniu universidade, produtores rurais locais e a população de Viçosa.

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