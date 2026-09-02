Quem pretende arrumar as malas ou receber visitas no feriado prolongado de 7 de Setembro vai encontrar o Aeroporto Presidente Itamar Franco, em Goianá, na Zona da Mata mineira, bem mais movimentado do que no ano passado.

Entre a quinta-feira (4) e o domingo (7), a estimativa é de que cerca de 2,2 mil passageiros passem pelo terminal que atende Juiz de Fora e região, o que significa um salto de 57% no fluxo de viajantes em relação ao mesmo período de 2025.

Ao todo, serão 20 pousos e decolagens comerciais ao longo dos quatro dias de folga, impulsionados pela recente ampliação da malha aérea das companhias que operam na região.

O que mudou para quem vai voar?

A disparada nos números não é por acaso. Nos últimos meses, o aeroporto ganhou reforços estratégicos nas rotas que ligam a Zona da Mata aos principais hubs do país.

Ponte aérea para Congonhas (GOL): Desde agosto, a companhia passou a voar diariamente para o aeroporto central de São Paulo. A novidade foi a inclusão do voo aos sábados. Na rotina do feriado, a aeronave pousa na Zona da Mata às 13h30 e parte para a capital paulista às 14h10.

Conexão internacional via Guarulhos (LATAM): Em maio, a LATAM consolidou suas operações diárias ligando o terminal regional ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, porta de entrada para voos diretos para o exterior e conexões para todo o Brasil.

Acesso ao interior paulista (Azul): A rota tradicional para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, continua como uma das principais opções para quem busca conexões rápidas.