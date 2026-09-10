A Prefeitura Municipal de Ubá abriu o atendimento presencial para moradores que tiveram o Auxílio Reconstrução indeferido pelo Governo Federal.

Destinado a famílias atingidas por fortes chuvas, o benefício de R$ 7.300 em parcela única visa apoiar o restabelecimento das moradias e dos bens perdidos. A iniciativa auxilia cidadãos com dificuldades no portal Gov.br ou que enfrentaram divergências cadastrais. O atendimento será realizado no Fórum Cultural, que fica na Praça São Januário, de segunda a quinta-feira, das 7h às 12h.

Para dar entrada na contestação, o responsável familiar deve apresentar documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência no local afetado e registros que comprovem os danos no imóvel.

A documentação varia de acordo com cada caso e pode incluir registros do CadÚnico, documentos oficiais, contas de serviços, contratos ou recibos de aluguel, registros de órgãos públicos, relatórios e pareceres da Defesa Civil, fotografias, croquis, coordenadas geográficas, declarações municipais e outros elementos que contribuam para comprovar a situação da família na data do desastre.

O prazo para protocolar o recurso começou 8 de setembro e segue até 7 de novembro de 2026. Após a entrega da documentação na Secretaria de Desenvolvimento Social, os dados passam por nova análise federal, e o resultado pode ser acompanhado diretamente pelo site do Gov.br.

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