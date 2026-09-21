A Polícia Civil de Muriaé deu mais um passo decisivo para esclarecer o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, do empresário e comerciante Ricardo Ferreira Braga. Em ação realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Agência de Inteligência Policial, os investigadores conseguiram recuperar um relógio da marca Invicta que pertencia à vítima. A ação foi coordenação do delegado Glaydson Ferreira.

O objeto foi localizado no bairro Confidência, em posse de um homem. De acordo com as apurações iniciais da polícia, não há indícios de que esse terceiro tenha participado do assassinato ou da subtração dos bens na cena do crime. A conduta dele, no entanto, será analisada no decorrer do inquérito para verificar o cometimento do crime de receptação.

Dinâmica do Crime e Motivação

As apurações indicam que um dos investigados era amigo de Ricardo e já negociava celulares com ele. No dia do crime, ele foi à residência da vítima acompanhado de outro homem para roubar aparelhos anunciados na internet.

A investigação apura possíveis dívidas decorrentes de jogos virtuais, acumuladas pela vítima e por um dos suspeitos, podem ter motivado o crime financeiro. Dois suspeitos de envolvimento no crime de 28 e 32 anos foram presos.





O celular de uso pessoal de Ricardo ainda não foi localizado. As diligências continuam para recuperar o aparelho e apurar a conduta de cada envolvido e apurar novas participações.





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