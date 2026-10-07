Um jovem de 23 anos investigado por estupro de vulnerável em São João Nepomuceno, na Zona da Mata mineira, foi preso nesta quarta-feira (7) na Zona Norte da capital paulista. Ele estava foragido desde que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

O caso veio à tona em julho de 2026, quando denúncias apontaram o envolvimento do suspeito em crimes sexuais contra vulneráveis. Na época ele trabalhava em uma instituição de ensino de São João Nepomuceno. Diante do impacto da denúncia e das exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as apurações avançaram sob sigilo para proteger as vítimas.

Após o encerramento do inquérito policial com o indiciamento do investigado, o Ministério Público formalizou a denúncia à Justiça, que atendeu ao pedido de prisão preventiva. No entanto, ao tentar cumprir o mandado, os agentes constataram que o acusado havia fugido do estado.

A localização do suspeito exigiu o rastreamento do Núcleo de Investigação de Crimes Cibernéticos de Juiz de Fora em conjunto com a delegacia de São João Nepomuceno. Ao identificar que ele estava escondido na Zona Norte de São Paulo, policiais civis paulistas foram acionados e efetuaram a prisão no endereço monitorado.

O homem já foi transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Judiciário enquanto aguarda o andamento do processo criminal.

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