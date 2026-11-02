As buscas intensas realizadas por equipes de resgate no município de Guarará, na Zona da Mata mineira terminaram neste domingo (1º). O corpo de um homem de aproximadamente 50 anos, que havia sido levado pela força da água na última sexta-feira (30), foi localizado por volta das 11h40.

O caso ocorreu na noite de sexta-feira, quando temporais causaram o transbordamento de um córrego na região. A vítima tentava desobstruir uma galeria de manilhas para escoar o excesso de água quando foi surpreendida pela violência da correnteza e arrastada.

Pessoas que estavam presentes no local no momento do incidente tentaram intervir e prestar socorro, mas a força e o volume da água impediram qualquer tentativa de salvamento.

Operação de Buscas



O 4º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 22h30 de sexta-feira. Desde então, uma força-tarefa conjunta envolvendo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar mobilizou equipes para rastrear o leito do curso d’água e áreas alagadas.

Os trabalhos de varredura se estenderam por todo o final de semana, mobilizando os agentes até a manhã de domingo, quando o corpo foi finalmente localizado e resgatado pelas equipes.

Perícia e Desdobramentos



Após a recuperação do corpo, a Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos periciais de praxe no local. Em seguida, o corpo foi encaminhado aos serviços funerários da região.

O episódio reacende o alerta para os perigos enfrentados por moradores durante períodos de chuvas intensas, especialmente ao tentarem realizar manutenções emergenciais em sistemas de drenagem e escoamento.

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