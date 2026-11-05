A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira (5), um homem de 42 anos apontado como um dos principais suspeitos pelo assassinato de Carlos Alberto Maurício dos Santos Anjos, de 32 anos. O crime aconteceu no dia 1º de novembro de 2026, no distrito de Bom Jesus do Madeira, em Fervedouro, e gerou grande comoção e mobilização das forças de segurança na Zona da Mata mineira.

O crime e a colaboração da vítima

O homicídio ocorreu em um estabelecimento comercial da região, onde Carlos Alberto foi surpreendido e atingido por diversos disparos de arma de fogo. Apesar de ter sido socorrido rapidamente por populares e encaminhado ao Hospital Santa Bárbara, ele não resistiu aos graves ferimentos.

A investigação teve uma reviravolta crucial ainda nos momentos iniciais. Antes de falecer, a vítima conseguiu repassar informações fundamentais aos socorristas e às autoridades policiais. O relato de Carlos Alberto permitiu a identificação imediata de um dos principais suspeitos, acelerando o trabalho da inteligência policial.

Megaoperação policial e apreensões



O caso exigiu uma ampla mobilização de segurança pública na região, contando com o empenho de equipes das polícias Civil e Militar dos municípios de Fervedouro, Carangola e Divino, além do apoio especializado da Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA) e de guarnições do 47º Batalhão de Polícia Militar.

Durante as diligências e buscas realizadas em imóveis ligados aos investigados, as equipes apreenderam diversos materiais ilícitos que reforçaram as suspeitas, incluindo:

Uma garrucha de dois canos, calibre .22;

Munições de diferentes calibres;

Cartuchos deflagrados e recipientes com pólvora;

Aparelhos celulares e documentos pessoais submetidos a perícia técnica.

Com a captura do homem de 42 anos nesta quinta-feira, as investigações da Polícia Civil prosseguem para esclarecer todos os detalhes da dinâmica do crime e localizar eventuais coautores ou demais envolvidos na execução.

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