O quarto e último Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (LIRAa) de 2026, realizado em Matias Barbosa, apontou que o município está em médio risco de infestação pelo mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A pesquisa foi conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde entre os dias 4 e 6 de novembro.

No total, 250 imóveis foram vistoriados em dez bairros da cidade. O trabalho de campo resultou na identificação de 17 focos de larvas, sendo sete positivos para o Aedes aegypti. Com esses números, o Índice de Infestação Predial (IIP) fechou em 2,8%.

O resultado acende um sinal de alerta na administração municipal, marcando uma alta em relação ao levantamento anterior, realizado em agosto, quando o índice havia sido de 0,6% (classificado como baixo risco).

Os focos positivos detectados nesta edição foram encontrados nos bairros Monte Alegre: 3 focos; Centro: 2 focos; Maria Célia: 1 foco e Scotelanos: 1 foco.

Fatores de risco e principais criadouros

A equipe de Endemias do município aponta preocupação com a tendência de alta, impulsionada pelas condições climáticas características deste período, como a frequência de chuvas e as temperaturas elevadas, que aceleram o ciclo de reprodução do inseto.

Entre os principais criadouros eliminados ou encontrados durante as vistorias destacam-se lixo e sucata, ralos, pneus, potes e depósitos naturais, a exemplo de folhas de bananeira.

Mobilização e prevenção

Diante do cenário de médio risco, a Secretaria Municipal de Saúde reforça o apelo para que a população reforce os cuidados em residências e terrenos, realizando a limpeza frequente de quintais, o descarte correto de recipientes que possam acumular água e a manutenção de bebedouros de animais.

As autoridades lembram que a eliminação mecânica dos criadouros segue sendo a arma mais eficaz contra o vetor. Além disso, o órgão orienta sobre a importância de medidas de proteção individual, como o uso de repelentes, e lembra que a vacinação contra a dengue está disponível pelo SUS para o público-alvo de 10 a 14 anos.

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