Motoristas que pretendem pegar a estrada entre esta sexta-feira (20) e domingo (22) para aproveitar o feriado prolongado da Consciência Negra vão encontrar um cerco mais rigoroso nas rodovias que cortam o Campo das Vertentes e a Zona da Mata mineira.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) inicia nesta sexta uma operação especial que aposta no monitoramento aéreo e em radares portáteis para tentar frear as principais causas de acidentes graves na região, como o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante e as manobras arriscadas. As estradas federais também vão ser fiscalizadas.

A expectativa das autoridades de trânsito é de um aumento expressivo no fluxo de veículos, impulsionado pelo turismo regional e pelas viagens de fim de semana. Para dar conta da demanda, a 4ª Companhia da PMRv vai redistribuir o efetivo para pontos estratégicos.

Na área coberta pelo 3º Pelotão, a atenção estará voltada para cinco corredores viários conhecidos pelo tráfego intenso e pelos trechos sinuosos:

BR-265, especialmente no movimentado trecho entre Barbacena e São João del-Rei; BR-494; MG-129; MGC-383 e MGC-482.

Olhos no céu e blitz na pista

Diferente das abordagens tradicionais, a fiscalização deste feriado vai contar com o apoio de drones. O objetivo dos equipamentos aéreos é flagrar de longe, e sem que o motorista perceba a aproximação da viatura, as ultrapassagens em locais proibidos, uma das infrações mais letais em rodovias de pista simples.

Em terra, o foco se divide entre a velocidade e a sobriedade. Os policiais vão operar radares portáteis em pontos críticos para coibir abusos no acelerador. Paralelamente, blitze da Lei Seca com o uso de etilômetros serão montadas em horários e locais alternados.

Para quem vai viajar, a recomendação básica de segurança ganha peso extra no bolso e na preservação de vidas: checar as condições do veículo antes de sair, garantir que todos os ocupantes usem o cinto de segurança e, caso haja consumo de bebida alcoólica, passar a direção para outro condutor.

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