NIAID - AMT Camera System 7/7/2021 11:50 0.30 8.0 80 Diffraction #2021-16-1H (B1) #H1103 Nasal Turbinate XpixCal=NaN YpixCal=NaN Unit=A ##fv3 4096 3008 7.0.1.147 Blank1 Blank2 ##fv4

A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que uma mulher, de 77 anos, morreu no dia 17 de outubro na capital, vítima da variante BQ.1.1 da ômicron, da covid-19. Com diversas comorbidades, ela ficou internada no Hospital São Paulo, de 10 a 17 de outubro, data em que morreu. O material para exame foi coletado no início do mês passado.

A morte foi confirmada na rede do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) estadual.

Notícias relacionadas:

Outro caso da doença confirmado em São Paulo é de um homem de 61 anos, que cumpriu isolamento e evoluiu clinicamente bem. Os primeiros sintomas foram detectados em 7 de outubro.

Tags:

Coronavírus | covid-19 | morte | ÔMICRON | Pandemia | São Paulo | Saúde | variante