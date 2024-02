Casos prováveis e confirmados quase dobram em uma semana em Juiz de Fora, segundo dados do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) nessa segunda-feira (5). As informações foram comparadas pelo Portal Acessa.com com os números da última semana.

De acordo com o Painel de Monitoramento da doença, são 450 casos prováveis (casos notificados, exceto os descartados) e 377 confirmados de dengue. Na semana passada, eram 250 e 199, respectivamente.

Na última sexta-feira (2), a Prefeitura de Juiz de Fora divulgou o resultado do primeiro Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2024 e acendeu o alerta na cidade: índice de 5,1%, o que representa risco de infestação de dengue na cidade.

Além dos casos de dengue, Juiz de Fora tem uma nova notificação de Chikungunya: agora são quatro notificações e três casos confirmados.

Não há registros de Zika na cidade.

Minas Gerais

Conforme a SES/MG, Minas Gerais registrou 111.107 casos prováveis (casos notificados, exceto os descartados) de dengue. Desse total, 39.282 casos foram confirmados para a doença.

Até o momento, há sete óbitos confirmados por dengue no estado e 62 estão em investigação.

Sobre a febre Chikungunya, foram registrados 13.747 casos prováveis da doença no estado, dos quais 9.320 foram confirmados.

Até o momento, um óbito foi confirmado por Chikungunya em Minas Gerais e sete estão em investigação.

Foram 15 casos prováveis de Zika registrados no estado, sendo dois confirmados. Não há óbitos confirmados ou em investigação por Zika em Minas Gerais.



Tags:

Aedes Aegypti | Chikungunya | Dengue | Minas Gerais | Saúde | zika