- São Paulo promove nesta sexta-feira Dia D contra a Dengue

Funcionários de escolas, da área da saúde e da Defesa Civil do estado de São Paulo participam, nesta sexta-feira (1ª), de uma força-tarefa contra a dengue. A ação, chamada de Dia D de Mobilização Estadual, abrange todos os 645 municípios paulistas e também conta com o auxílio de efetivo do Exército.

A Defesa Civil destacou agentes orientar a população sobre como se proteger da doença e reforçar o combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti nas residências. Para os municípios que necessitem de apoio da Defesa Civil ou do Exército para as atividades de campo no Dia D, o governo disponibilizou um e-mail, por meio do qual receberá as solicitações.

As prefeituras também deverão distribuir à população material sobre a campanha A água mais mortal pode estar no seu quintal, elaborado pelo governo. A ideia é que também sejam difundidos entre estudantes e profissionais das escolas públicas do estado, tanto da rede municipal como da estadual, podendo ser distribuído também nas escolas particulares.

De acordo com o monitoramento oficial do governo paulista, até agora, foram notificados 312.397 casos de dengue, com 117.580 confirmados e 123.152 descartados. A doença já matou 23 pessoas no estado. Os principais sintomas detectados entre os pacientes com diagnóstico de dengue confirmado foram febre, cefaleia (dor de cabeça), mialgia (dor nos músculos) e náusea.

Dengue 100 dúvidas

O governo paulista lançou o portal Dengue 100 Dúvidas, no qual lista as perguntas mais frequentes sobre dengue, zika e chikungunya feitas nos buscadores da internet. A ferramenta também aponta mitos que têm circulado por meio de fake news (informações falsas). O acesso está disponível neste link.

