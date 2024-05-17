Figo Fruta tem lugar garantido na mesa dos juizforanos

Daniele Gruppi
Rep?rter
08/03/2008
Uma fruta que tem lugar garantido na mesa dos juizforanos ? o figo. Considerado altamente energ?tico, por ser rico em a?car, pode ser saboreado de v?rias formas: em saladas, puro, com a?car, com creme de leite. "A receita vai de acordo com o gosto de cada um", afirma a comerciante do Mercado Municipal de Juiz de Fora, Maria Aparecida Barros.

Segundo a vendedora, o figo verde ? ideal para fazer doce, j? o roxo pode ser degustado a qualquer hora. "? s? lavar, n?o precisa nem descascar", explica. De acordo com a comerciante, Olinda Almeida Gomes, a fruta tem uma vendagem boa. "As pessoas gostam de us?-lo para compor uma mesa de frutas e o sabor agrada em cheio o consumidor".

Maria Aparecida declara vender mais figo no m?s de dezembro. A safra do figo come?a em novembro e vai at? o m?s de abril. "H? sempre os tempor?es. Geralmente, a fruta ? descarregada aqui, vinda de S?o Paulo", comenta.

A figueira pode ser cultivada em diferentes climas, mas prefere se desenvolver no frio. No Brasil, a cultura se adaptou muito bem em S?o Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. "Minha m?e tem ro?a e ? muito dif?cil cultivar a planta, d? muito formiga, e acaba tendo que cortar o p?", afirma Maria Aparecida, ressaltando que para colher tamb?m ? preciso um cuidado especial, pois a fruta solta um leite, que pode provocar coceiras e queima??o.

Para quem aprecia o doce da fruta, Olinda d? uma dica para preparar a del?cia. "Coloque o figo no congelador e depois raspe a pelinha. O segredo ? deixar ferventar bem". O doce pode ser servido em calda ou cristalizado. Cem gramas de fruta fornecem 62 calorias.

Poderes da fruta
Entre os sais minerais encontrados no figo, destacam-se o Pot?ssio, o C?lcio e o F?sforo, que contribuem para a forma??o dos ossos e dentes, al?m de evitar a fadiga mental, ajuda na transmiss?o dos impulsos nervosos. O figo seco ? um bom alimento para as pessoas que gastam muita energia em exerc?cios musculares. J? o fresco ? considerado expectorante pela sua efic?cia contra inflama?es do aparelho respirat?rio, como tosse e catarros. Triturado e aplicado em compressas quentes, amadurece e desfaz abcessos e fur?nculos.

As sementes fazem dele um laxante ativo e suave, estimulando a musculatura do intestino. A ?gua de figos (secos ou frescos), tomada pela manh?, em jejum, e ? noite ao deitar, normaliza a fun??o intestinal e auxilia a expuls?o de vermes intestinais.

O figo ? recomendado tamb?m para os que sofrem de doen?as do f?gado e ves?cula biliar. Quem sofre de acidez no est?mago, artrites ou s?o obesos, devem evit?-lo. Em boas condi?es, o figo fresco conserva-se na geladeira por at? uma semana.

