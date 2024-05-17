Figo Fruta tem lugar garantido na mesa dos juizforanos
08/03/2008
Uma fruta que tem lugar garantido na mesa dos juizforanos ? o figo. Considerado altamente
energ?tico, por ser rico em a?car, pode ser saboreado de v?rias formas: em saladas, puro,
com a?car, com creme de leite.
"A receita vai de acordo com o gosto de cada um", afirma
a comerciante do Mercado Municipal de Juiz de Fora, Maria Aparecida Barros.
Segundo a vendedora, o figo verde ? ideal para fazer doce, j? o roxo pode ser degustado
a qualquer hora.
"? s? lavar, n?o precisa nem descascar", explica. De acordo com
a comerciante, Olinda Almeida Gomes, a fruta tem uma vendagem boa.
"As
pessoas gostam de us?-lo para compor uma mesa de frutas e o sabor agrada em cheio o consumidor".
Maria Aparecida declara vender mais figo no m?s de dezembro. A safra do figo come?a
em novembro e vai at? o m?s de abril.
"H? sempre os tempor?es. Geralmente, a fruta
? descarregada aqui, vinda de S?o Paulo", comenta.
A figueira pode ser cultivada em diferentes climas, mas prefere se desenvolver no
frio. No Brasil, a cultura se adaptou muito bem em S?o Paulo, Rio Grande do Sul e
Minas Gerais.
"Minha m?e tem ro?a e ? muito dif?cil cultivar a planta, d? muito formiga,
e acaba tendo que cortar o p?", afirma Maria Aparecida, ressaltando que para colher
tamb?m ? preciso um cuidado especial, pois a fruta solta um leite, que pode provocar
coceiras e queima??o.
Para quem aprecia o doce da fruta, Olinda d? uma dica para preparar a del?cia.
"Coloque o figo no congelador e depois raspe a pelinha. O segredo ? deixar ferventar bem".
O doce pode ser servido em calda ou cristalizado. Cem gramas de fruta fornecem 62 calorias.
Poderes da frutaEntre os sais minerais encontrados no figo, destacam-se o Pot?ssio, o C?lcio e o F?sforo, que contribuem para a forma??o dos ossos e dentes, al?m de evitar a fadiga mental, ajuda na transmiss?o dos impulsos nervosos. O figo seco ? um bom alimento para as pessoas que gastam muita energia em exerc?cios musculares. J? o fresco ? considerado expectorante pela sua efic?cia contra inflama?es do aparelho respirat?rio, como tosse e catarros. Triturado e aplicado em compressas quentes, amadurece e desfaz abcessos e fur?nculos.
As sementes fazem dele um laxante ativo e suave, estimulando a musculatura do intestino. A ?gua de figos (secos ou frescos), tomada pela manh?, em jejum, e ? noite ao deitar, normaliza a fun??o intestinal e auxilia a expuls?o de vermes intestinais.
O figo ? recomendado tamb?m para os que sofrem de doen?as do f?gado e ves?cula biliar. Quem sofre de acidez no est?mago, artrites ou s?o obesos, devem evit?-lo. Em boas condi?es, o figo fresco conserva-se na geladeira por at? uma semana.
