Morango Saiba como fazer verdadeiras del?cias com a fruta que ? sucesso nesta esta??o

Est? dif?cil andar pelas ruas dee n?o esbarrar com uma barraquinha bem convidativa oferecendofresquinhos e baratos. Bem baratos! Isto porque est? na ?poca da safra da fruta que vai de

O morango ? usado em receitas j? reconhecidas por sua "gostosura" como por exemplo o Bombom de Morango ou a Charlote de Morango. Mas tamb?m ? poss?vel fazer verdadeiras surpresas usando este m?gico ingrediente, como a Surpresa de Morango ou para uma sobremesa deliciosa a Musse de Morango ou o Rocambole de Morango.

Bons para o paladar e para a sa?de!

E al?m de deliciosos os morangos fazem bem para a sa?de sabia? Pois ? verdade!, o que d? resist?ncia aos tecidos, atua contra infec?es e ajuda a cicatrizar ferimentos.

O morango cont?m ainda vitamina B5 (Niacina) e Ferro. A Niacina tem a fun??o de evitar problemas de pele, do sistema nervoso e aparelho digestivo; j? o ferro ? importante para garantir a boa forma??o do sangue.

O morango ? recomendado no tratamento da gota e reumatismo. E ? eficiente contra infec?es do f?gado, garganta e vias urin?rias. E se voc? ? diab?tico tem motivos a mais para adorar o morango! ? que a fruta auxilia os pacientes diab?ticos, por reduzir o colesterol e retardar a absor??o de glicose.

O morango amassado com mel ? um bom rem?dio para os males dos rins; e sua folha em forma de ch? purifica o sangue, fortalece e alcaliniza o sistema nervoso, al?m de ser excelente diur?tico.

A versatilidade ? um dos trufos desta fruta. Com morangos ? poss?vel fazer desde um Quent?o de Morango para aquecer o inverno, at? Brigadeiro de Morango para alegrar a crian?ada, que tamb?m vai se deliciar com o Morango Surpresa .

Os mais moderninhos que gostam de inventar receitas podem surpreender as visitas com uma Pizza de Morango ou uma sobremesa como a Torta creme de morango ou para agradar de vez a Torta de morango com chocolate.

Comprando e preparando a fruta!

Na hora de comprar oveja se a fruta est? firme e vermelha at? a folha. ? importante tamb?m que o morango esteja brilhante (isto garante que a fruta ? nova).

As folhas devem estar verdes escuras e durinhas. E nada de comprar morango verde! O morango n?o amadurece depois de colhido!

O morango ? um fruto rasteiro e por isso deve ser lavado com muito cuidado para evitar impurezas e contamina?es. Se poss?vel ? recomendado deixar a fruta de molho em ?gua com lim?o ou vinagre durante 15 minutos.



Antes de se animar com todas as receitas dadas a cima e sair por ai devorando caixas e caixas de morango clique aqui e confira as informa?es nutricionais sobre a fruta.

Os morangos s?o muito sens?veis e n?o devem ser guardados por muito tempo. Mas falando a verdade: n?o vai ser nada dif?cil consumir estas del?cias vermelhas bem rapidinho!

Mat?ria feita pela jornalista T?mara Lis em 01 de agosto de 2003.

As fotos utilizadas nesta mat?ria s?o meramente ilustrativas

