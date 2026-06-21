Em um mundo onde milhões de pessoas conversam diariamente com sistemas de inteligência artificial, recebem conselhos de algoritmos e compartilham angústias com máquinas capazes de simular empatia, uma pergunta ganha força: até que ponto a tecnologia pode ocupar espaços tradicionalmente reservados às relações humanas?





É nesse cenário que o Papa Leão XIV lança a encíclica Magnifica Humanitas, documento divulgado pelo Vaticano que coloca a dignidade da pessoa humana no centro do debate sobre o avanço acelerado da inteligência artificial. Publicada em um momento em que ferramentas digitais se tornam cada vez mais sofisticadas e presentes no cotidiano, a mensagem do pontífice não condena a tecnologia, mas alerta para os riscos de um desenvolvimento que possa enfraquecer valores humanos fundamentais.





Para o especialista em Direito Digital e professor do curso de Direito da Estácio, Claudio Santos, a manifestação da Igreja ocorre em um dos momentos mais relevantes da história recente da tecnologia. "A inteligência artificial avançou, especialmente de 2023 para cá, em uma velocidade incomparável a tantos outros desenvolvimentos tecnológicos que a humanidade já experimentou. E tudo indica que essa velocidade tende a aumentar nos próximos anos. Por isso, uma posição da Igreja sobre a forma como essa tecnologia deve ser desenvolvida e utilizada é extremamente relevante", afirma.

Segundo ele, a encíclica dialoga diretamente com a tradição da doutrina social da Igreja ao defender que a inovação tecnológica não pode estar dissociada da promoção do bem comum e da proteção da dignidade humana.





Entre os diversos temas abordados pelo documento, um dos que mais chamam atenção é a reflexão sobre a chamada "simulação de comunicação e afeto", fenômeno cada vez mais comum nas interações entre pessoas e sistemas de inteligência artificial.





A preocupação não está apenas na capacidade técnica dessas ferramentas de responder perguntas ou executar tarefas, mas na forma como elas reproduzem comportamentos tipicamente humanos. Em aplicativos de conversa, por exemplo, a experiência oferecida ao usuário é semelhante à de um diálogo entre duas pessoas. A diferença é que, do outro lado da tela, não existe consciência, emoção ou intenção. "O Papa nos alerta para a maneira como esses modelos simulam uma comunicação humana. Quando alguém conversa com uma ferramenta de inteligência artificial, a sensação é de estar dialogando com outra pessoa. Mas, na verdade, existe um sistema baseado em matemática, estatística e probabilidade que analisa palavras e produz respostas. O afeto que eventualmente aparece nessa interação é artificial. Não há sentimento do outro lado", explica Claudio Santos.

A discussão ganha relevância em uma sociedade marcada pelo aumento da solidão, pela hiperconectividade e pela busca constante por respostas rápidas. Especialistas em diversas áreas têm observado o crescimento de vínculos emocionais estabelecidos com assistentes virtuais, fenômeno que desafia conceitos tradicionais de relacionamento, confiança e pertencimento.

Para o professor, o alerta feito pelo Papa não deve ser interpretado como resistência ao progresso tecnológico, mas como um convite à reflexão sobre os rumos desse desenvolvimento. "A Igreja não se coloca contra a inteligência artificial, assim como não se colocou contra outras tecnologias ao longo da história. O que ela faz é alertar para que essas ferramentas sejam desenvolvidas em favor das pessoas, da construção de uma sociedade melhor, mais justa e inclusiva. A tecnologia não pode reduzir seres humanos a meros instrumentos ou números."

A encíclica surge em um momento em que governos, universidades, empresas e organismos internacionais discutem regulamentações para a inteligência artificial, buscando equilibrar inovação e proteção de direitos fundamentais. Questões relacionadas à privacidade, manipulação de informações, uso de dados pessoais, desinformação e impactos sobre o trabalho já ocupam espaço nas agendas globais. Agora, a reflexão proposta pelo Vaticano acrescenta uma dimensão ainda mais profunda: a preservação da própria experiência humana em uma era cada vez mais mediada por algoritmos.

Mais do que um documento religioso, Magnifica Humanitas se insere em um debate que ultrapassa fronteiras de fé e alcança toda a sociedade. Em um tempo marcado por avanços tecnológicos sem precedentes, a mensagem central do Papa Leão XIV ecoa como um questionamento essencial: se as máquinas estão aprendendo a imitar os seres humanos, cabe à humanidade decidir quais características jamais poderão ser substituídas.

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