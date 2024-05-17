Verniz em alta neste ver?o Conhecido como o vai-e-vem da moda, ele est? de volta nas bolsas

e sapatos coloridos para o ver?o 2008

Priscila Magalh?es

Rep?rter

27/11/2007

O ver?o ainda n?o chegou oficialmente, mas as roupas e acess?rios com a sua cara j? chegaram nas lojas de Juiz de Fora mais vibrantes do que nunca. Os sapatos e as bolsas est?o muito coloridos e... envernizados.

? isso mesmo! Se voc? ainda tinha alguma d?vida, agora pode apostar. O verniz est? de volta e, como dizem os vendedores mais entendidos, chegou para ficar, ao contr?rio das outras ?pocas.

"O verniz veio com tudo e acho que n?o sai mais. Ele vem acompanhando as cores fortes e tamb?m ? muito usado durante o dia" , diz o vendedor Marcus Batista de Souza. Segundo ele, as cores que mais est?o em alta s?o o beterraba, o amarelo can?rio, vermelho, laranja, verde e o preto e branco, que nunca saem da moda. "Mas as pessoas procuram mesmo ? o roxo, vermelho, amarelo e prata" , acrescenta ele.

O verniz ? encontrado em sapatos e sand?lias de todos os tipos para todos os gostos. Ele est? nas sand?lias rasteiras, nas de salto anabela, muito finos ou mais grossos e ainda nas sand?lias com calcanhar fechado, que tamb?m est?o fazendo o maior sucesso com o verniz. E os scarpins coloridos e envernizados tamb?m s?o uma aposta para o ver?o.

Sapatos e sand?lias

"Para acompanhar o verniz, uma tend?ncia muito forte ? que os sapatos e sand?lias venham acompanhados de strass e saltos em acr?lico" , diz Marcus. Segundo ele, a moda do ver?o 2008 est? inspirada nos anos 80. "Acho que os estilistas se espelharam nos anos 80. Naquela ?poca era tudo muito colorido, tanto as roupas quanto os cal?ados. Agora estamos vendo isso novamente" .

Bolsas para combinar

"Estamos vendendo muito, cerca de 40 por semana. As mais procuradas s?o as amarelas, vermelhas e roxas"

"O neg?cio ? usar tudo sem combinar, bem colorido mesmo"

"As pessoas est?o comprando um sapato verde e uma bolsa laranja, por exemplo. Quanto mais estampa e mais colorido, melhor"

Segundo a gerente, as bolsas de verniz tamb?m vieram para ficar., explica. E uma novidade: a combina??o entre sapato e bolsa n?o ? mais uma regra., diz ela. E Marcus completa.

*O pre?o das sand?lias de verniz varia de R$ 70 a R$ 200. J? as bolsas custam um pouco menos, entre R$ 80 e R$ 140. Pre?os pesquisados no dia 27 de novembro.