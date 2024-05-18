Juiz de Fora recepciona os visitantes

Turistas comparecem ? maior festa gay da cidade
Rep?rter: Djenane Pimentel
Edi??o: Ludmila Gusman
21/08/2004
|Mesmo com a mudan?a do concurso Miss Brasil Gay para o Rio de Janeiro, o povo n?o desanimou. O n?mero de turistas que veio ? cidade pode at? ter diminuido devido ? transfer?ncia, mas n?o deixou a desejar. At? pol?tico subiu no trio e levantou a bandeira pink - prova de que o voto gay ? de extrema import?ncia.
Os entrevistados pela nossa reportagem afirmaram que preferiram vir ? Juiz de Fora do que prestigiar o Miss Brasil Gay no Rio, pelos mesmos motivos: mais seguran?a, divertimento e participa??o do povo nas festas que acontecem por aqui.
Junior Freitas - Samuraia
|Junior Freitas, 26 anos, ? transformista e mora em Cataguases. O nome de guerra ? Samuraia. Pela primeira vez participando do evento em JF, diz que preferiu vir para c? porque sempre ouviu dizer que a festa em Juiz de Fora ? muito legal. "Temos que dar prefer?ncia ?s cidades mineiras tamb?m", completa.
|J? Fernanda Montenegro (nome de guerra) participa da festa h? 28 anos. "? uma pena que o Miss Brasil Gay tenha ido para o Rio de Janeiro. A festa l? n?o faz sentido, como aqui".
|O juizforano Daniel estava morando em Santa Catarina at? o m?s passado. "Estou adorando a festa, mas estou sentindo falta do concurso ? noite. O gostinho de concorr?ncia era muito bom. Est? um pouco diferente este ano, mas tamb?m est? legal".
|Carol afirma que este ? o terceiro ano que prestigia a festa em Juiz de Fora. "L? no Rio, o pre?o do ingresso custa R$ 80. Um absurdo! Aqui, temos parada, festas de rua... sem compara??o!", diz animada. "N?o quero ver gente na passarela. N?s somos a passarela", completa.
|O DJ Johnny Luxo e seu amigo Pablo, os dois de S?o Paulo, vieram tamb?m prestigiar a festa, pela primeira vez. "Estamos achando tudo muito bonito. A cidade ? legal e ainda vou tocar na festa", avisa Johnny. Pablo completa: "Acho muito divertido, est?o todos com bandeiras, mesmo os heteros. Juiz de Fora ? gay, n??!"
