Juiz de Fora recepciona os visitantes
Turistas comparecem ? maior festa gay da cidade

Rep?rter: Djenane Pimentel
Edi??o: Ludmila Gusman
21/08/2004

Clique no ?cone ao lado para ver as fotos da II Parada Gay de Juiz de Fora. Veja tamb?m outras coberturas, clicando aqui!


Mesmo com a mudan?a do concurso Miss Brasil Gay para o Rio de Janeiro, o povo n?o desanimou. O n?mero de turistas que veio ? cidade pode at? ter diminuido devido ? transfer?ncia, mas n?o deixou a desejar. At? pol?tico subiu no trio e levantou a bandeira pink - prova de que o voto gay ? de extrema import?ncia.

Os entrevistados pela nossa reportagem afirmaram que preferiram vir ? Juiz de Fora do que prestigiar o Miss Brasil Gay no Rio, pelos mesmos motivos: mais seguran?a, divertimento e participa??o do povo nas festas que acontecem por aqui.


Junior Freitas - Samuraia 		Junior Freitas, 26 anos, ? transformista e mora em Cataguases. O nome de guerra ? Samuraia. Pela primeira vez participando do evento em JF, diz que preferiu vir para c? porque sempre ouviu dizer que a festa em Juiz de Fora ? muito legal. "Temos que dar prefer?ncia ?s cidades mineiras tamb?m", completa.

J? Fernanda Montenegro (nome de guerra) participa da festa h? 28 anos. "? uma pena que o Miss Brasil Gay tenha ido para o Rio de Janeiro. A festa l? n?o faz sentido, como aqui".
Fernanda Montenegro

O juizforano Daniel estava morando em Santa Catarina at? o m?s passado. "Estou adorando a festa, mas estou sentindo falta do concurso ? noite. O gostinho de concorr?ncia era muito bom. Est? um pouco diferente este ano, mas tamb?m est? legal".
Daniel (? esquerda)

Carol afirma que este ? o terceiro ano que prestigia a festa em Juiz de Fora. "L? no Rio, o pre?o do ingresso custa R$ 80. Um absurdo! Aqui, temos parada, festas de rua... sem compara??o!", diz animada. "N?o quero ver gente na passarela. N?s somos a passarela", completa.
Carol

O DJ Johnny Luxo e seu amigo Pablo, os dois de S?o Paulo, vieram tamb?m prestigiar a festa, pela primeira vez. "Estamos achando tudo muito bonito. A cidade ? legal e ainda vou tocar na festa", avisa Johnny. Pablo completa: "Acho muito divertido, est?o todos com bandeiras, mesmo os heteros. Juiz de Fora ? gay, n??!"
DJ Johnny Luxo e Pablo

Leia Mais:

  • Detalhes sobre a Parada Gay
  • Festa purpurinada - Drags e travestis deram um show de fantasias
  • Cobertura fotogr?fica completa


    • Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!