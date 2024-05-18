Juiz de Fora recepciona os visitantes



Junior Freitas - Samuraia

Junior Freitas, 26 anos, ? transformista e mora em Cataguases. O nome de guerra ? Samuraia. Pela primeira vez participando do evento em JF, diz que preferiu vir para c? porque sempre ouviu dizer que a festa em Juiz de Fora ? muito legal. "Temos que dar prefer?ncia ?s cidades mineiras tamb?m", completa.