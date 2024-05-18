As festas que v?o rolar...
Festival, festa drag e shows prometem ser tudo de bom!
Al?m das palestras e Parada do Orgulho Gay, os convidados ? Semana Gay de
Juiz de Fora v?o encontrar na cidade muita divers?o. As festas programadas
v?o agitar a noite a partir de quarta-feira e se estendem at? o dia 21
quando acontece o Gay Brasil Show. Clique nos links abaixo para saber mais
detalhes sobre cada festa:
Dia 18 de agosto (quarta) - Ana
Terra e
Silv?ria fazem o primeiro show na Pra?a Ant?nio Carlos (clique)
Dia 19 de agosto (quinta) - Tem a festa do Studio
54, no Sporte Club Juiz de Fora (clique). E, na Pra?a Ant?nio Carlos tem show gratuito
com a cantora Myllena Varginha (clique).
Dia 20 de agosto (sexta) - Shows com
as drags J?ssica
Telles, Katiele Polanski, Marilu Barraginha e Nayla Brizard na Pra?a Ant?nio
Carlos. ?s 20h, a apresenta??o fica por conta de ?ngela Evans, de Belo
Horizonte. Mas se voc? esta a fim de uma festa, voc? pode escolher a Love
Me (clique) ou a Festa da Val (clique)
Dia 21 de agosto (s?bado) - A Parada
Gay vai esquentar a galera durante o dia com v?rias atra?es, entre elas est?o os
trios el?tricos (clique). A noite vai ser iluminada com o concurso
Drag Brasil Show. Muitas drags concorrendo e show com Go go boys nos
intervalos (clique).
Dia 22 de agosto (domingo) - Para
fechar a semana, show com nanda Cavalcanti e Roda de Samba, na Pra?a Ant?nio
Carlos (clique).
