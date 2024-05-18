Drags e travestis deram um show de fantasias
Rep?rter: Djenane Pimentel
Edi??o: Ludmila Gusman
21/08/2004
|
Para quem achou que a Rainbow Fest, juntamente com a Parada do Orgulho Gay, n?o iam dar o que falar... enganou-se! A festa bombou e a cidade em peso participou ou, pelo menos, foi dar uma espiadinha no cal?ad?o da rua Halfeld, neste s?bado.
Dia ensolarado e anima??o geral era o que se via nas ruas do centro. Quatro trios e um trenzinho se preparavam para sair pela Avenida Rio Branco, ?s duas da tarde, ao som de muita m?sica, travestis, drag queens, transformistas e muitas, milhares de fantasias interessantes e engra?adas.
Tinha nega maluca, Marilyn Monroe e at? cachorrinha no clima arco-?ris. Plumas e paet?s deram um colorido final aos turistas vestidos ? carater. Bandeirinhas e a alegria chamavam a aten??o de quem saiu de casa para acompanhar a festa. Todo mundo aproveitou o embalo para registrar. Pose pra tirar foto era o que mais se via. Vale a pena conferir todas!
Leia Mais:
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!