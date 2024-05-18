Festa purpurinada

Drags e travestis deram um show de fantasias

Rep?rter: Djenane Pimentel

Edi??o: Ludmila Gusman

21/08/2004

Clique no ?cone ao lado para ver algumas fotos da II Parada Gay de Juiz de Fora. Veja tamb?m outras coberturas, clicando aqui!

Para quem achou que a, juntamente com a, n?o iam dar o que falar... enganou-se! A festa bombou e a cidade em peso participou ou, pelo menos, foi dar uma espiadinha no cal?ad?o da rua Halfeld, neste s?bado.

Dia ensolarado e anima??o geral era o que se via nas ruas do centro. Quatro trios e um trenzinho se preparavam para sair pela Avenida Rio Branco, ?s duas da tarde, ao som de muita m?sica, travestis, drag queens, transformistas e muitas, milhares de fantasias interessantes e engra?adas.

Tinha nega maluca, Marilyn Monroe e at? cachorrinha no clima arco-?ris. Plumas e paet?s deram um colorido final aos turistas vestidos ? carater. Bandeirinhas e a alegria chamavam a aten??o de quem saiu de casa para acompanhar a festa. Todo mundo aproveitou o embalo para registrar. Pose pra tirar foto era o que mais se via. Vale a pena conferir todas!

Leia Mais:

