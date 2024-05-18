Mineira fatura concurso de Drags no Sport

Gay Brasil Show teve estilo bem diferente do Miss Brasil Gay

Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

22/08/2004







Clique no ?cone ao lado para ver a entrega dos pr?mios ?s tr?s melhores drags da noite.







A estr?ia do Gay Brasil Show trouxe ? Juiz de Fora , na noite de s?bado, o concurso com onze drags - apenas uma representando Juiz de Fora - que concorreram ao pr?mio m?ximo de R$ 2500 e um fim-de-semana em B?zios, com direito a acompanhante. A expectativa invadiu a quadra do Sport Club por ser o primeiro concurso de drag queen realizado na cidade.

A mineira de Belo Horizonte, Aysla Pirv (foto ao lado), faturou o primeiro lugar. "Depois do segundo lugar, eu n?o esperava mais nada. Meus amigos sabem como eu estava nervosa", diz at?nita. O segundo lugar foi para a drag Tatiana Kiznelo, da cidade do Rio de Janeiro. "Eu n?o esperava. N?o sei nem o que dizer", falou emocionada.

J? o terceiro lugar ficou com a drag Vit?ria Queen, de Maca?, que levou o pr?mio de R$ 1000. "Estou emocionada! ? a primeira vez que participo de concurso. Tudo ? novidade! N?o imaginava, porque fui indicada. Sem sombra de d?vida, foi um barato", disse radiante.

Para julgar as candidatas, a id?ia inicial era de um j?ri popular, mas, segundo o organizador do evento Rog?rio Belo, ficaria complicado. A op??o foi formar um corpo de jurados entre as convidadas especiais. As ilustres presen?as foram: Rog?ria, Jani de Castro, Laura D?Vison e Lola Batalh?o.

A homenageada da noite foi Rog?ria. "Ela ? uma pessoa que sempre respeitei, acho que todo mundo gay tem que respeitar, visto que ela ? a primeira travesti do Brasil que, realmente, assumiu esta condi??o. ? uma pessoa que deu a cara para bater. Veio desbravando caminho para tudo isso que est? acontecendo", diz Belo.

Os crit?rios para a sele??o foram a melhor dublagem, maquiagem, boa apresenta??o e adequa??o da escolha da m?sica com a performance.

As candidatas em apresenta??o





Aysla Pirv - 1? lugar

Tatiana Kiznello - 2? lugar

Vitoria Queen - 3? lugar

Mathias

Guiellyka Cyber

Alice Bombom

Jill Nicolas

Dimitria Adams

Rubia Salvation

Luna Galtier

Xayene Velasques

Organiza??o

Um dos objetivos do primeiro Drag Brasil Show era a pontualidade, j? que muitas pessoas reclamavam que Miss Brasil Gay come?ava atrasado.

O organizador do evento Belo disse que n?o queria cometer o erro de anos anteriores, por isso marcaram para o concurso come?ar ?s 23h. "? a nossa primeira produ??o, ? uma festa grandiosa. Estipulamos 23h contando com poss?veis atrasos", explica Belo. Apesar disso, o show teve in?cio somente ? meia-noite. S? que desta vez, quem demorou a chegar foi o p?blico.

Mas isso n?o abalou as estruturas. Como disse a apresentadora do concurso Fernana M?ller "tudo ? uma inc?gnita", afinal ? a primeira vez deste evento e como lembrou um dos gogo boys de Lola Batalh?o, Jonata, "a primeira vez a gente nunca esquece".

Belo, organizador do evento, sabe muito bem disso e ressaltou que o pouco tempo foi o maior problema que eles enfrentaram. "O an?ncio da aus?ncia do Miss Gay foi recente", diz. Ele explica que n?o foi logo em seguida que decidiram realizar o Gay Brasil Show. "Depois, de um certo tempo, ? que fomos perceber a lacuna que isso causaria e criamos essa id?ia para suprir a falta do Miss Gay", explica. Belo foi, ent?o, convidado para idealizar a noite do Gay Brasil Show.

Um dos produtores do evento Iuri Girardi falou que, mesmo com o pouco tempo para organizar a festa e o concurso, procuraram fazer uma estrutura que n?o fosse complicada. "Ficou muito bom. O efeito das luzes, com os doze movie lights, o tel?o, tudo ? bacana", diz. Al?m disso, muitas pessoas trabalharam por tr?s do show, entre gar?ons, seguran?as, barmen, equipe t?cnica e coordenadores.

E n?o podemos esquecer da noite eletr?nica, que aconteceu depois do concurso. Embalada pelos DJs Johnny Luxo e Sandro, a galera p?de dan?ar at? o dia amanhecer e curtir a balada com v?rios estilos de m?sica eletr?nica e Gogoboys. Para relaxar, o dark room foi o local escolhido. Sof?, cama? Que nada! Esta foi a sala que, segundo Girardi, existia somente "gente e desejo".

Apresenta??o

Fernanda M?ller ficou orgulhosa por ter sido a escolhida para apresentar o concurso, juntamente com Fabr?cio Maciel. Ela, antes de come?ar a festa, disse estava contando com o sucesso do Gay Brasil Show. "A dire??o de Rog?rio Belo ? fant?stica", disse. E fez quest?o de enfatizar que este concurso ? bem diferente do Miss Brasil Gay. "? mais moderno e din?mico. As drags apresentam um espet?culo na passarela, com m?sicas bem alto-astral".

A abertura do concurso foi feita pelo Ballet Contempor?neo do Rio de Janeiro, com dire??o do core?grafo F?bio de Melo. O show lembrou cenas do musical Hair, da d?cada de 1970, em que hippies possu?am conceitos nada convencionais.

Em seguida, foi a vez da apresenta??o do corpo de jurado e convidadas especiais. A hora mais esperada chega: o concurso. Apresentaram-se as concorrentes, com estilos como a sadomasoquista, oriental, punk, circense e cl?ssica.

O p?blico tamb?m assitiu ao show de Hanna Suzart e GoGoboys,. Antes de anunciarem o resultado do concurso, o p?blico p?de assistir a mais um show, com uma performance irreverente do paulista Alysson Clovis, fantasiado, nada mais, nada menos, de privada. A tampa na cabe?a, a maquiagem... bem... voc? pode imaginar.

Leia Mais:

