Celebridades no Gay Brasil Show

Rog?ria, uma das travestis mais famosas do Brasil, estava presente

A equipe da ACESSA.com chegou ao Sport Club, ?s 21h. A gente n?o queria perder nenhum detalhe. Conversamos com todos que, de uma forma ou de outra, fizeram a festa tornar-se um sucesso.

Falamos com seguran?as, barwomen (a maior parte eram de mulheres trabalhando nos bares), produtores, organizadores, estilistas, candidatas, patrocinadores e, claro, n?o pod?amos deixar de entrevistar as celebridades que abriram caminho para o mundo gay: Rog?ria, Jani de Castro, Laura D'Vison, Lola Batalh?o e a mais nova integrante, Hanna Suzart. Agora voc? vai saber a como estava a expectativa de algumas das celebridades presentes para o I Gay Brasil Show!

Bastidores

Entramos no camarim das divas do mundo gay. Fomos recebidos primeiramente por Rog?ria, Jani de Castro e Laura D'Vison. Lola Batalh?o estava em reuni?o com seus Gogoboys. Enquanto isso, Rog?ria disse que ficou impressionada como fez sucesso e ficou imaginando se todos os travestis fazem sucesso em Juiz de Fora, como ela. "Adoro Juiz de Fora. A plat?ia ? deliciosa. ? sempre uma alegria. Como eu sou brasileiira, Juiz de Fora ? o Brasil e estou muito feiz de estar no Brasil encontrando meu p?blico, que ? uma coisa muito gostosa. E eu tenho um carinho especial pelos mineiros!".

J? Laura D'Vison veio pela primeira vez em Juiz de Fora para ser uma das juradas do concurso. "Achei o povo muito hospitaleiro. Fica o desejo de que a realiza??o da Parada Gay seja realmente uma grande vit?ria, que a reivindica??o dos direitos seja realmente atendida e tamb?m que esta festa de hoje tenha um futuro brilhante, que cada vez cres?a mais. Juiz de Fora ? uma das capitais gays do Brasil. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo", conclui.

Jani de Castro veio pela terceira vez a Juiz de Fora. "As pessoas s?o simp?ticas e nos receberam muito bem. Estamos num hotel chiqu?rrimo, cinco estrelas que combina com a gente", diz a gargalhadas. Para Jani, o Gay Brasil Show j? ? um sucesso, j? que Juiz de Fora possui tradi??o em festas GLBT e uma das primeiras cidades a liberar os homossexuais de se beijarem em p?blico. "A gente vem para Juiz de Fora sabendo que n?o vai sofrer nenhum preconceito. As pessoas nos recebem muito bem, n?o s? porque somos travestis e sim porque somos artistas conhecidas", afirma.

Sa?mos do camarim das divas e fomos conversar com mais um ?cone do mundo gay: Lola Batalh?o. Chegamos e ela estava se produzindo para fazer parte do corpo de jurados. Ela nos contou que vem para Juiz de Fora, h? mais de vinte e cinco anos. "Sempre fui convidada para fazer um show". Mas h? tr?s anos n?o visitava a cidade, porque, segundo Lola, os hot?is estavam recusando receb?-las.

Este ano, disse que cancelou tr?s shows no Rio de Janeiro para vir ao Gay Brasil Show. E d? o seu recado. "Tirei todos os meus melhores rapazes de todos os shows no Rio e trouxe para Juiz de Fora. Para provar o qu?? Que quando eu sou convidada e bem tratada, como estamos sendo at? agora, eu estarei aqui quantos anos quiser". Para finalizar, disse que acha genial a id?ia do concurso e elogiou a qualidade dos artistas. "Conseguir, numa festa em Juiz de Fora, Rog?ria, Jani, Laura D'Vison, Suzart... Em nenhum ano, o Miss Brasil Gay conseguiu esse elenco".

Mais uma presen?a ilustre foi a travesti Hanna Suzart, que estava um luxo em seu vestido vermelho, estilo oriental. Ela faz shows h? muito anos, inclusive apresentou, ao p?blico do Gay Brasil, um show com GoGoboys, embalados pela m?sica It's raining men. Hanna nos conta que a expectativa para este primeiro concurso ? a melhor poss?vel. "Vai encher e ser? um sucesso".

E ela j? conhece o p?blico de Juiz de Fora h? 16 anos. "Quando foi criado o primeiro Rainbow Fest, eu estava l? com eles e tamb?m sou militante no Rio de Janeiro. Eles me procuraram pedindo ajuda e a? trouxe parte do show, que s?o alguns gogoboys e algumas candidatas do Rio de Janeiro", diz.

Hanna nos conta que trabalha "distribuindo" rapazes pelo Brasil, em shows e diz que os gogoboys s?o dif?ceis. Eles s?o levadinhos", ri. Ela os compara a grupo de crian?as de oito anos em um parque de divers?es, "Se eles estiverem num vel?rio, eles est?o num parque de divers?o. Mas s?o excelentes em cena". No final das contas, Hanna diz que acaba tudo bem, porque ela tem pulso firme e ? respeitada pelos rapazes.

E por falar em gogoboys, enquanto uns ensaiavam o show da noite, tr?s estavam tranq?ilos, esperando a hora do lanche. O trio Alexander, Jonata e Rodrigo (foto ao lado) nos explicou que n?o fariam parte do show com Hanna Suzart, mas ficariam dan?ando, de forma improvisada, nos "queijos". Queijos s?o palcos suspensos, menores e individuais.

Descobrimos que um deles, o Rodrigo, estava estreando como gogoboy, no Gay Brasil Show. "Estou um pouco ansioso, mas ? normal". Segundo Rodrigo, seu interesse por este trabalho surgiu, porque algumas pessoas diziam que tem o corpo malhado. Mas ? claro que o dinheiro (n?o revelaram o cach?) tamb?m foi bem atrativo. J? Alexander, ? veterano, mas diz para a m?e que ? seguran?a de boate. Mas a esposa (sim, ele ? casado) sabe a verdade, apesar dos amigos o desmentirem.

Organizadores

Oswaldo Braga, diretor do Movimento Gay de Minas, estava euf?rico. Havia sa?do da II Parada Gay que aconteceu ? tarde, com cerca de 18 mil pessoas (de acordo com o tenente da Pol?cia Militar de Minas Gerais, Yamaguchi) e chegava, ? noite, para o primeiro concurso de Drags, em Juiz de Fora. "Eu nunca vivi isso. ? o primeiro empreendimento do MGM desse porte. N?s estamos realmente bastante emocionados, muito confiantes de que nosso trabalho foi ?rduo. E tenho certeza que vai ter um bom resultado. A festa est? muito bonita, as drags convidadas est?o maravilhosas e a cidade parece que vai apoiar em peso", diz orgulhoso.

Para Marcos Trajano, a noite n?o poderia ter sido melhor. O concurso, seguido de uma noite eletr?nica, fechava a VII Rainbow Fest com chave de ouro. "S? com o sucesso da Parada eu j? estou satisfeito que, ali?s, me deixou muito emocionado, principalmente quando jogaram papel picado sobre n?s. Foi a prova do apoio da popula??o. Quanto ? festa, o pessoal j? est? chegando e todos ter?o a oportunidade de ver como o gin?sio do Sport sofreu uma grande transforma??o com esta decora??o que est? o m?ximo", diz Trajano, que era s? sorrisos.

