II Parada Gay de Juiz de Fora

Sa?da do Miss Gay de Juiz de Fora n?o abalou sucesso do evento

* Colabora??o: Renata Silva

Edi??o: Ludmila Gusman

21/08/2004

Clique nos ?cones para ver as fotos e o v?deo da II Parada Gay de Juiz de Fora

Um verdadeiro carnaval com as cores do arco-?ris! Assim foi a, que arrastou uma legi?o de homossexuais, gays, l?sbicas, simpatizantes e curiosos para o maior evento gay da regi?o.

A ferve??o rolou solta com muita alegria, m?sica, descontra??o e gente de todas as tribos. A popula??o juizforana, presente no local, vestiu a camisa do Movimento Gay de Minas, apoiando o evento. Participaram ainda o Movimento da Cultura Negra, Movimento de Mulheres, idosos e jovens, numa corrente positiva pela diversidade.

Segundo o tenente da Pol?cia Militar de Minas Gerais, Yamaguchi, o evento contou com cerca de 18 mil pessoas, que acompanharam os trios da festa. Para proteger o p?blico, a pol?cia montou um esquema preventivo, auxiliado pelas c?meras de monitoramento, j? que a edi??o anterior da Parada n?o teve nenhuma ocorr?ncia grave.

Levantou poeira

A folia teve espa?o garantido com os quatro trios que passaram pela Avenida Rio Branco em dire??o ? Pra?a Ant?nio Carlos. O carro abre-alas foi enfeitado com as cores do arco-?ris, dando representatividade ao MGM. O diretor do movimento, Marcos Trajano, estava surpreso com a receptividade do p?blico e acredita que a Parada teve um saldo positivo: "Superou todas as expectativas, n?o s? a Rio Branco, mas todos os eventos da Rainbow Fest estavam lotados", diz.

O Trem da 3? Idade veio logo em seguida, dando uma li??o de cidadania. A integrante da AMAC, Maria Odete Teodoro, 69, mostrou-se encantada com a festa e disse que d? todo apoio aos movimentos de minoria. J? a dona de casa, Maria da Concei??o, 65, lamenta a transfer?ncia do Miss Brasil Gay para o Rio, no entanto, acredita que a festa manteve sua beleza.

O g?s da juventude veio estampado no Trio Teen, com a presen?a de adolescentes integrantes do MGM. O entusiasmo da mo?ada estava voltado para a curti??o e a paquera: "O agito ? muito bom, tem muita pega??o", diz o estudante, Thiago, de 16 anos.

Com uma legi?o ecl?tica, o Trio Love Me, abocanhou uma s?rie de seguidores que puderam conferir o som do dj paulista, Johnny Luxo e a simpatia de Luca Bordonne, rainha do carro. "Estamos mostrando que a Semana do Orgulho Gay de Juiz de Fora n?o acabou", disse o produtor Oct?vio Fagundes. "

Ao som do DJ Sanderson, o Trio da Val animou a galera, com a presen?a de Vin?cius Martins e Fernando Toledo, organizadores da tradicional festa da Val. O performance, Mathias Alegria deu um show de talento, com o melhor da m?sica techno.

Quem passou por l?

Diversidade. Essa ? a palavra que melhor traduz a II Parada Gay de Juiz de Fora. Por l? passaram estudantes, fam?lias e at? mesmo crian?as. As drags caricatas e super-divertidas marcaram presen?a. Veja quem conferiu a festa:

Tudo de bom

Tanto os participantes quanto os organizadores da folia fizeram um saldo positivo do evento. "Apostamos no p?blico fiel e deu certo", diz Osvaldo Braga. "A cidade, mais uma vez, deu exemplo de respeito, cidadania, toler?ncia e diversidade", disse Marcos Trajano.

