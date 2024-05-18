Jean Wyllys

Vencedor do Big Brother 5 vai lan?ar seu livro no mesmo dia do Miss Brasil Gay, em Belo Horizonte. Por isso, n?o far? parte do corpo de jurados do concurso

10/08/05

? verdade! O vencedor do Big Brother Brasil 5, Jean Wyllys, recebeu o convite para participar do corpo de jurados da 29? edi??o do Miss Brasil Gay. Mas ele n?o poder? vir a Juiz de Fora. O motivo? ? que o professor, jornalista e escritor vai lan?ar, no mesmo dia do concurso, seu livro Ainda Lembro, em Belo Horizonte. Convites s?o corriqueiros na vida de Jean p?s reality show e a conseq??ncia ? uma agenda lotada de compromissos, que ele n?o reclama. Na ?ltima segunda-feira, 08 de agosto, ele estava em S?o Paulo, em uma grava??o. No dia 09, voltou para o Rio de Janeiro e marcou presen?a na festa dos 30 anos da revista Playboy, em que a amiga de BBB, Grazielli Massafera, ? a "dona" da capa. E, ainda arranjou uma brecha para dar uma entrevista para a equipe da ACESSA.com. Confira! ACESSA.com - Na entrevista com o produtor do Miss Brasil Gay, Orlando Alemida (leia a entrevista), ele nos disse que conversou com voc?, informalmente, em uma festa, sobre a possibilidade de ser um dos jurados do Miss Brasil Gay de Juiz de Fora. J? foi feito algum contato posterior? Voc? far? parte do corpo de jurados? Jean Wyllys - O escrit?rio que me representa e organiza minha agenda recebeu o convite, mas, infelizmente n?o poderei participar, pois estarei lan?ando meu livro neste dia em Belo Horizonte, no Sal?o do Livro. ACESSA.com - Como foi receber este convite? Jean Wyllys - N?o farei parte do corpo de Jurado mas adorei ter recebido o convite. J? ouvi falar muito do concurso e at? conheci Alessandra Vargas na Parada do Rio. Trata-se de um evento bastante produtivo na luta da comunidade GLBT por dignidade. ACESSA.com - O que voc? j? ouviu falar sobre este evento, organizado por Chiquinho Cabeleireiro, que acontece h? 29 anos? Jean Wyllys - Soube que ? um evento cheio de luxo, gra?a e simpatia; que ? inclusivo pois n?o ? s? para a comunidade GLBT, mas para toda a cidade. ACESSA.com - Voc? j? participou de alguma Parada Gay? Foi antes ou depois do BBB? Jean Wyllys - Antes do BBB, participei de todas as paradas de Salvador. Depois do BBB, das do Rio e S?o Paulo. ACESSA.com - O que achou? Jean Wyllys - Achei um barato. Divertidas e pol?ticas ao mesmo tempo. ACESSA.com - Falando em BBB, como foi a recep??o das pessoas ao sair da casa, depois de ter assumido sua homossexualidade em cadeia nacional? Jean Wyllys - A melhor poss?vel. Se ofereci flores, s? posso receber flores. ACESSA.com - Em seu livro, "Ainda Lembro", como voc? aborda a quest?o da homossexualidade? Jean Wyllys - A proposta n?o ? abordar a quest?o da sexualidade, mas meu amor pelos homens aparece em v?rias cr?nicas e contos. ACESSA.com - Antes deste livro, voc? j? havia escrito um volume de contos, que foi premiado. Qual ? o tema principal deles? Voc? pretende public?-los? Jean Wyllys - Meu primeiro livro, Aflitos, ? um conjunto de contos sobre a urbanidade e suas rela?es: viol?ncia, medo, solid?o, amor e morte. H? personagens gay e heterossexuais, como na vida. ACESSA.com - E seu trabalho como professor, continua? Jean Wyllys - N?o. Mas, no futuro, talvez possa retom?-lo. ACESSA.com - Quais s?o seus projetos para este segundo semestre? E para o ano quem, j? tem algo em mente? Jean Wyllys - Ter sa?de e paz para trabalhar com compet?ncia e ver meu trabalho reconhecido. ? s? isso que desejo. O resto ser? conseq??ncia. ACESSA.com - Gostar?amos que deixasse uma mensagem para o os internautas do portal ACESSA.com e que acessam o caderno Zona Pink Jean Wyllys - ? poss?vel enxergar o pior de si e distingu?-lo daquilo que se tem de melhor, pois ? esse melhor que interessa. Quer conhecer mais detalhes da vidade de Jean Wyllys? Clique no site www.jeanwyllys.com.br