? verdade! O vencedor do Big Brother Brasil 5, Jean Wyllys, recebeu o
convite para participar do corpo de jurados da 29? edi??o do Miss Brasil
Gay. Mas ele n?o poder? vir a Juiz de Fora. O
motivo? ? que o professor, jornalista e escritor vai lan?ar, no mesmo dia do
concurso, seu livro Ainda Lembro, em Belo Horizonte.
Convites s?o corriqueiros na vida de Jean p?s reality show e a
conseq??ncia ? uma agenda lotada de
compromissos, que ele n?o reclama. Na ?ltima segunda-feira, 08 de agosto, ele estava em S?o Paulo,
em uma grava??o. No dia 09, voltou para o Rio de Janeiro e marcou presen?a na festa dos 30
anos da revista Playboy, em que a amiga de BBB, Grazielli
Massafera, ? a "dona" da capa. E, ainda arranjou uma brecha para dar uma entrevista
para a equipe da ACESSA.com. Confira!
ACESSA.com - Na entrevista com o produtor do Miss Brasil Gay,
Orlando Alemida (leia a entrevista), ele nos disse que conversou com voc?, informalmente, em uma
festa, sobre a possibilidade de ser um dos jurados do Miss Brasil Gay de
Juiz de Fora. J? foi feito algum contato posterior? Voc? far? parte do corpo
de jurados?
Jean Wyllys - O escrit?rio que me representa e organiza minha agenda
recebeu o convite, mas, infelizmente n?o poderei participar, pois estarei
lan?ando meu livro neste dia em Belo Horizonte, no Sal?o do Livro.
ACESSA.com - Como foi receber este
convite?
Jean Wyllys - N?o farei parte do corpo de Jurado mas adorei ter
recebido o convite. J? ouvi falar muito do concurso e at? conheci Alessandra
Vargas na Parada do Rio. Trata-se de um evento bastante produtivo na luta da
comunidade GLBT por dignidade.
ACESSA.com - O que voc? j? ouviu falar sobre este evento, organizado
por Chiquinho Cabeleireiro, que acontece h? 29 anos?
Jean Wyllys - Soube que ? um evento cheio de luxo, gra?a e simpatia;
que ? inclusivo pois n?o ? s? para a comunidade GLBT, mas para toda a
cidade.
ACESSA.com - Voc? j? participou de alguma Parada Gay? Foi antes ou
depois do BBB?
Jean Wyllys - Antes do BBB, participei de todas as paradas de
Salvador. Depois do BBB, das do Rio e S?o Paulo.
ACESSA.com - O que achou?
Jean Wyllys - Achei um barato. Divertidas e pol?ticas ao mesmo tempo.
ACESSA.com - Falando em BBB, como foi a recep??o das pessoas ao sair
da casa, depois de ter assumido sua homossexualidade em cadeia
nacional?
Jean Wyllys - A melhor poss?vel. Se ofereci flores, s? posso receber
flores.
ACESSA.com - Em seu livro, "Ainda Lembro", como voc? aborda a quest?o
da homossexualidade?
Jean Wyllys - A proposta n?o ? abordar a quest?o da sexualidade, mas
meu amor pelos homens aparece em v?rias cr?nicas e contos.
ACESSA.com - Antes deste livro, voc? j? havia escrito um volume de
contos, que foi premiado. Qual ? o tema principal deles? Voc? pretende
public?-los?
Jean Wyllys - Meu primeiro livro,
Aflitos, ? um conjunto de contos
sobre a urbanidade e suas rela?es: viol?ncia, medo, solid?o, amor e morte.
H? personagens gay e heterossexuais, como na vida.
ACESSA.com - E seu trabalho como professor,
continua?
Jean Wyllys - N?o. Mas, no futuro, talvez possa retom?-lo.
ACESSA.com - Quais s?o seus projetos para este segundo semestre? E
para o ano quem, j? tem algo em mente?
Jean Wyllys - Ter sa?de e paz para trabalhar com compet?ncia e ver
meu trabalho reconhecido. ? s? isso que desejo. O resto ser? conseq??ncia.
ACESSA.com - Gostar?amos que deixasse uma mensagem para o os
internautas do portal ACESSA.com e que acessam o caderno Zona
Pink
Jean Wyllys - ? poss?vel enxergar o pior de si e distingu?-lo
daquilo que se tem de melhor, pois ? esse melhor que interessa.