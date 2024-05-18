



As cinco primeiras candidatas e a miss simpatia:

ESPIRITO SANTO - 1º lugar

Ianka veio com uma caravana para Juiz de Fora: mãe, amigos e muita torcida. O primeiro desfile da vida dele foi o Miss Brasil em 2006, do qual ela participou. Ela nasceu e mora em Vitória, no Espírito Santo e trabalha como maquiadora.

Alessando Alcântra Ianka Ashylen

BAHIA - 2º lugar

Hillary nasceu em São Roque, em São Paulo e mora na cidade até hoje. Veio com um amigo para Juiz de Fora e participa pela segunda vez do Miss Brasil Gay. Em 2004, ela desfilou na cidade representando o estado de Fernando de Noronha.





Daniel Rosa Júnior Hillary

MINAS GERAIS - 3º lugar

Ava é dentista e trabalha no Rio de Janeiro. Nasceu em Recreio, Minas Gerais e participa do Miss Brasil pela segunda vez. Em 2006, ela também ficou com o título de Miss Rio de Janeiro. (veja a cobertura de 2006)





Charles Simões

Ava Simões

SERGIPE - 4º lugar

Essa é a segunda vez que Jackeline participa do Miss Gay. Em 2006 ela veio para desfilar pelo estado de Mato Grosso. A miss nasceu em Londrina, no Paraná e tem 26 anos.





Jackson Luiz Lopes Jackeline Boomèr

ILHA DE MARAJÓ - 5º lugar

Eduarda participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay. Ela tem 20 anos, nasceu em Belém do Pará e veio para Juiz de Fora com toda a sua equipe. Ela trabalha como cabeleireira.





Rodrigo Queiróz Eduarda Beduscki

PARAÍBA - Miss Simpatia

Athyma tem mil e uma funções: é cabeleireira, costureira, maquiadora e produtora. Tem 18 anos e nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Ela veio sozinha para Juiz de Fora e participa pela primeira vez do concurso.



Fábio Guilherme de Sousa Lima Athyma Smyth

Candidatas que ficaram entre as doze finalistas:

FERNANDO DE NORONHA

Guiga nasceu em Jaquarão (RS) e mora em São Paulo. Nunca participou do Miss Brasil Gay e tem o título de Miss Fernando de Noronha 2007



Rodrigo Feijó Guiga Barbieri

SÃO PAULO

Fernanda trabalha como cabeleireira na cidade de São Paulo. Ela nasceu em São Paulo e tem 27 anos. É a primeira vez que ela participa do Miss Brasil Gay e desfila há apenas três meses.



Edinaldo Ferreira Fernanda Vasconcelos

RIO DE JANEIRO

Giovanna é estudante de moda e mora em São Paulo, capital. Está participando pela primeira vez do Miss Brasil Gay e tem 21 anos



Giovanni Gabriel de Souza Giovanna Gabrieli

SANTA CATARINA

Lisandra é maquiadora e mora na cidade de São Paulo, lugar onde ela também nasceu. Essa é a segunda vez que ela participa do desfile. Em 2005 ela também foi Miss Mundo Gay.



Luciano Paradella Lisandra Brunelly

RONDÔNIA

Taysa veio para Juiz de Fora com amigos para participar pela primeira vez do Miss Brasil Gay. Ela tem 29 anos e faz shows na noite em São Paulo, cidade onde mora.



Willen Aparecido Faria Feitosa Taysa Shinayder

CEARÁ

Khaya nasceu em Fortaleza (CE) e veio para Juiz de Fora com o coordenador, maquiador e cabeleireiro. Participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay, tem 24 anos e é estudante de informática.



Rafael Sales Khaya Fonteneli

MATO GROSSO DO SUL

Kharen tem 23 anos e nasceu em Coronal Fabriciano (MG). Ela participa pela primeira vez do Miss Brasil gay e veio para a cidade com o seu coordenador



Luciano Pereira Lírio Kharen Moore





As demais participantes do concurso:

TOCANTINS

Daniely veio para Juiz de Fora em caravana. Participou do Miss Brasil em 2006. Nasceu em São Paulo, e mora lá até hoje, trabalhando como cabeleireira e maquiadora.



Leandro Nunes Vieira Daniely Dornelis

DISTRITO FEDERAL

Sabrina trabalha como gerente de Recursos Humanos em São Paulo. Nasceu em Guarulhos e tem 26 anos. Este ano, ela ficou em 2º lugar no Miss World e está participando pela primeira vez do Miss Brasil Gay, mas já veio para assistir o desfile em quatro anos.



Sidney Roberto Nasti Sabrina Hencks

ACRE

Pâmela trabalha como professora do ensino médio e fundamental em Porto Velho (RO). Nasceu em Pernambuco e participa do Miss Gay pela primeira vez



Alexandre de Albuquerque Pâmela Spencer

GOIÁS

Dênisson é natural de Juiz de Fora e participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay em sua cidade. Ela foi Miss Juiz de Fora em 2007 e tem 19 anos



Dênisson de Paula Daniela Carraro

PARÁ

Jeanny nasceu em Manaus e mora na cidade até hoje. Essa é segunda vez que ela participa do Miss Brasil Gay, já que em 2004 desfilou pelo estado do Amazonas. Trabalha como cabeleireira.



Marcos Jean Jeanny Ross

RORAIMA

Erika nasceu e mora em Brasília, onde trabalha como assessora de auditoria. Ela participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay em Juiz de Fora e tem 33 anos.



Locimar Albergania Erika Vilarty

MARANHÃO

Rafaela veio para Juiz de Fora com o irmão e com amigos para tentar pela primeira vez o título de Miss Brasil Gay. Ela tem 23 anos e trabalha como estilista



Rafael Castro e Silva Rafaela Castro

PARANÁ

A miss Paraná veio para Juiz de Fora com mais de 30 amigos. Ela participa do Miss Brasil Gay pela segunda vez, já que em 2005 ela desfilou em JF representando o estado do Pará



Robério Viera Rodrigues Antara Gold

ALAGOAS

A miss Alagoas participa do Miss Brasil Gay pela primeira vez este ano. Ela veio para Juiz de Fora com aproximadamente 20 pessoas. Tem 20 anos e nasceu em Santana do Ipanema (AL)



João Alano Rocha Latifah Kinski

MATO GROSSO

Essa é a primeira vez que Sara participa do Miss Brasil Gay. Ela tem 25 anos e é natural de Umuarama no Paraná.



Junio Aparecido Ribeiro Sara Michigan

PIAUI

Aysha é estudante de arquitetura e também trabalha como drag. Ela veio para Juiz de Fora com o coordenador e com amigos e participa do Miss Brasil pela primeira vez. A miss nasceu em São Paulo e tem 22 anos.



George Michel Edroso Aysha Ganzaroli

PERNAMBUCO

Rafaelly nasceu em Manaus (AM) e veio para Juiz de Fora com o empresário. Trabalha como cabeleireira e tem 20 anos. Essa é a primeira vez que ela participa do concurso.



Rafael Sales Rafaelly d´Primo

RIO GRANDE DO SUL

Raphaelle trabalha como artista no Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa ela nasceu e mora até hoje. Veio com o coordenador para Juiz de Fora e está participando do Miss Brasil pela primeira vez.



Raphael Salimena Raphaela La Reine

RIO GRANDE DO NORTE

Sabrina trabalha como cabeleireira. Participou do Miss Brasil Gay no ano passado e foi Miss Mundo em 2006. Nasceu em São Vicente, em São Paulo e mora na cidade até hoje.



Hudson Xavier Sabrina Beauty

AMAZONAS

Jhessy mora em Manaus - ela também nasceu lá - e tem uma loja de noivas e um salão. Ela tem 24 anos e veio em caravana para Juiz de Fora

