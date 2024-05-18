As cinco primeiras candidatas e a miss simpatia:
ESPIRITO SANTO - 1º lugarIanka veio com uma caravana para Juiz de Fora: mãe, amigos e muita torcida. O primeiro desfile da vida dele foi o Miss Brasil em 2006, do qual ela participou. Ela nasceu e mora em Vitória, no Espírito Santo e trabalha como maquiadora.
|Alessando Alcântra
|Ianka Ashylen
BAHIA - 2º lugar
Hillary nasceu em São Roque, em São Paulo e mora na cidade até hoje. Veio com um amigo para Juiz de Fora e participa pela segunda vez do Miss Brasil Gay. Em 2004, ela desfilou na cidade representando o estado de Fernando de Noronha.
|Daniel Rosa Júnior
|Hillary
MINAS GERAIS - 3º lugar
Ava é dentista e trabalha no Rio de Janeiro. Nasceu em Recreio, Minas Gerais e participa do Miss Brasil pela segunda vez. Em 2006, ela também ficou com o título de Miss Rio de Janeiro. (veja a cobertura de 2006)
|Charles Simões
|
Ava Simões
SERGIPE - 4º lugar
Essa é a segunda vez que Jackeline participa do Miss Gay. Em 2006 ela veio para desfilar pelo estado de Mato Grosso. A miss nasceu em Londrina, no Paraná e tem 26 anos.
|Jackson Luiz Lopes
|Jackeline Boomèr
ILHA DE MARAJÓ - 5º lugar
Eduarda participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay. Ela tem 20 anos, nasceu em Belém do Pará e veio para Juiz de Fora com toda a sua equipe. Ela trabalha como cabeleireira.
|Rodrigo Queiróz
|Eduarda Beduscki
PARAÍBA - Miss Simpatia
Athyma tem mil e uma funções: é cabeleireira, costureira, maquiadora e produtora. Tem 18 anos e nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Ela veio sozinha para Juiz de Fora e participa pela primeira vez do concurso.
|Fábio Guilherme de Sousa Lima
|Athyma Smyth
Candidatas que ficaram entre as doze finalistas:
FERNANDO DE NORONHA
Guiga nasceu em Jaquarão (RS) e mora em São Paulo. Nunca participou do Miss Brasil Gay e tem o título de Miss Fernando de Noronha 2007
|Rodrigo Feijó
|Guiga Barbieri
SÃO PAULO
Fernanda trabalha como cabeleireira na cidade de São Paulo. Ela nasceu em São Paulo e tem 27 anos. É a primeira vez que ela participa do Miss Brasil Gay e desfila há apenas três meses.
|Edinaldo Ferreira
|Fernanda Vasconcelos
RIO DE JANEIRO
Giovanna é estudante de moda e mora em São Paulo, capital. Está participando pela primeira vez do Miss Brasil Gay e tem 21 anos
|Giovanni Gabriel de Souza
|Giovanna Gabrieli
SANTA CATARINA
Lisandra é maquiadora e mora na cidade de São Paulo, lugar onde ela também nasceu. Essa é a segunda vez que ela participa do desfile. Em 2005 ela também foi Miss Mundo Gay.
|Luciano Paradella
|Lisandra Brunelly
RONDÔNIA
Taysa veio para Juiz de Fora com amigos para participar pela primeira vez do Miss Brasil Gay. Ela tem 29 anos e faz shows na noite em São Paulo, cidade onde mora.
|Willen Aparecido Faria Feitosa
|Taysa Shinayder
CEARÁ
Khaya nasceu em Fortaleza (CE) e veio para Juiz de Fora com o coordenador, maquiador e cabeleireiro. Participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay, tem 24 anos e é estudante de informática.
|Rafael Sales
|Khaya Fonteneli
MATO GROSSO DO SUL
Kharen tem 23 anos e nasceu em Coronal Fabriciano (MG). Ela participa pela primeira vez do Miss Brasil gay e veio para a cidade com o seu coordenador
|Luciano Pereira Lírio
|Kharen Moore
As demais participantes do concurso:
TOCANTINS
Daniely veio para Juiz de Fora em caravana. Participou do Miss Brasil em 2006. Nasceu em São Paulo, e mora lá até hoje, trabalhando como cabeleireira e maquiadora.
|Leandro Nunes Vieira
|Daniely Dornelis
DISTRITO FEDERAL
Sabrina trabalha como gerente de Recursos Humanos em São Paulo. Nasceu em Guarulhos e tem 26 anos. Este ano, ela ficou em 2º lugar no Miss World e está participando pela primeira vez do Miss Brasil Gay, mas já veio para assistir o desfile em quatro anos.
|Sidney Roberto Nasti
|Sabrina Hencks
ACRE
Pâmela trabalha como professora do ensino médio e fundamental em Porto Velho (RO). Nasceu em Pernambuco e participa do Miss Gay pela primeira vez
|Alexandre de Albuquerque
|Pâmela Spencer
GOIÁS
Dênisson é natural de Juiz de Fora e participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay em sua cidade. Ela foi Miss Juiz de Fora em 2007 e tem 19 anos
|Dênisson de Paula
|Daniela Carraro
PARÁ
Jeanny nasceu em Manaus e mora na cidade até hoje. Essa é segunda vez que ela participa do Miss Brasil Gay, já que em 2004 desfilou pelo estado do Amazonas. Trabalha como cabeleireira.
|Marcos Jean
|Jeanny Ross
RORAIMA
Erika nasceu e mora em Brasília, onde trabalha como assessora de auditoria. Ela participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay em Juiz de Fora e tem 33 anos.
|Locimar Albergania
|Erika Vilarty
MARANHÃO
Rafaela veio para Juiz de Fora com o irmão e com amigos para tentar pela primeira vez o título de Miss Brasil Gay. Ela tem 23 anos e trabalha como estilista
|Rafael Castro e Silva
|Rafaela Castro
PARANÁ
A miss Paraná veio para Juiz de Fora com mais de 30 amigos. Ela participa do Miss Brasil Gay pela segunda vez, já que em 2005 ela desfilou em JF representando o estado do Pará
|Robério Viera Rodrigues
|Antara Gold
ALAGOAS
A miss Alagoas participa do Miss Brasil Gay pela primeira vez este ano. Ela veio para Juiz de Fora com aproximadamente 20 pessoas. Tem 20 anos e nasceu em Santana do Ipanema (AL)
|João Alano Rocha
|Latifah Kinski
MATO GROSSO
Essa é a primeira vez que Sara participa do Miss Brasil Gay. Ela tem 25 anos e é natural de Umuarama no Paraná.
|Junio Aparecido Ribeiro
|Sara Michigan
PIAUI
Aysha é estudante de arquitetura e também trabalha como drag. Ela veio para Juiz de Fora com o coordenador e com amigos e participa do Miss Brasil pela primeira vez. A miss nasceu em São Paulo e tem 22 anos.
|George Michel Edroso
|Aysha Ganzaroli
PERNAMBUCO
Rafaelly nasceu em Manaus (AM) e veio para Juiz de Fora com o empresário. Trabalha como cabeleireira e tem 20 anos. Essa é a primeira vez que ela participa do concurso.
|Rafael Sales
|Rafaelly d´Primo
RIO GRANDE DO SUL
Raphaelle trabalha como artista no Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa ela nasceu e mora até hoje. Veio com o coordenador para Juiz de Fora e está participando do Miss Brasil pela primeira vez.
|Raphael Salimena
|Raphaela La Reine
RIO GRANDE DO NORTE
Sabrina trabalha como cabeleireira. Participou do Miss Brasil Gay no ano passado e foi Miss Mundo em 2006. Nasceu em São Vicente, em São Paulo e mora na cidade até hoje.
|Hudson Xavier
|Sabrina Beauty
AMAZONAS
Jhessy mora em Manaus - ela também nasceu lá - e tem uma loja de noivas e um salão. Ela tem 24 anos e veio em caravana para Juiz de Fora
|Thiago Brito
|Jhessy
