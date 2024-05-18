As cinco primeiras candidatas e a miss simpatia:
ESPIRITO SANTO - 1? lugarIanka veio com uma caravana para Juiz de Fora: m?e, amigos e muita torcida. O primeiro desfile da vida dele foi o Miss Brasil em 2006, do qual ela participou. Ela nasceu e mora em Vit?ria, no Esp?rito Santo e trabalha como maquiadora.
|Alessando Alc?ntra
|Ianka Ashylen
BAHIA - 2? lugar
Hillary nasceu em S?o Roque, em S?o Paulo e mora na cidade at? hoje. Veio com um amigo para Juiz de Fora e participa pela segunda vez do Miss Brasil Gay. Em 2004, ela desfilou na cidade representando o estado de Fernando de Noronha.
|Daniel Rosa J?nior
|Hillary
MINAS GERAIS - 3? lugar
Ava ? dentista e trabalha no Rio de Janeiro. Nasceu em Recreio, Minas Gerais e participa do Miss Brasil pela segunda vez. Em 2006, ela tamb?m ficou com o t?tulo de Miss Rio de Janeiro. (veja a cobertura de 2006)
|Charles Sim?es
|
Ava Sim?es
SERGIPE - 4? lugar
Essa ? a segunda vez que Jackeline participa do Miss Gay. Em 2006 ela veio para desfilar pelo estado de Mato Grosso. A miss nasceu em Londrina, no Paran? e tem 26 anos.
|Jackson Luiz Lopes
|Jackeline Boom?r
ILHA DE MARAJ? - 5? lugar
Eduarda participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay. Ela tem 20 anos, nasceu em Bel?m do Par? e veio para Juiz de Fora com toda a sua equipe. Ela trabalha como cabeleireira.
|Rodrigo Queir?z
|Eduarda Beduscki
PARA?BA - Miss Simpatia
Athyma tem mil e uma fun?es: ? cabeleireira, costureira, maquiadora e produtora. Tem 18 anos e nasceu em Jo?o Pessoa, na Para?ba. Ela veio sozinha para Juiz de Fora e participa pela primeira vez do concurso.
|F?bio Guilherme de Sousa Lima
|Athyma Smyth
Candidatas que ficaram entre as doze finalistas:
FERNANDO DE NORONHA
Guiga nasceu em Jaquar?o (RS) e mora em S?o Paulo. Nunca participou do Miss Brasil Gay e tem o t?tulo de Miss Fernando de Noronha 2007
|Rodrigo Feij?
|Guiga Barbieri
S?O PAULO
Fernanda trabalha como cabeleireira na cidade de S?o Paulo. Ela nasceu em S?o Paulo e tem 27 anos. ? a primeira vez que ela participa do Miss Brasil Gay e desfila h? apenas tr?s meses.
|Edinaldo Ferreira
|Fernanda Vasconcelos
RIO DE JANEIRO
Giovanna ? estudante de moda e mora em S?o Paulo, capital. Est? participando
pela primeira vez do Miss Brasil Gay e tem 21 anos
|Giovanni Gabriel de Souza
|Giovanna Gabrieli
SANTA CATARINA
Lisandra ? maquiadora e mora na cidade de S?o Paulo, lugar onde ela tamb?m nasceu. Essa ? a segunda vez que ela participa do desfile. Em 2005 ela tamb?m foi Miss Mundo Gay.
|Luciano Paradella
|Lisandra Brunelly
ROND?NIA
Taysa veio para Juiz de Fora com amigos para participar pela primeira vez do Miss Brasil Gay. Ela tem 29 anos e faz shows na noite em S?o Paulo, cidade onde mora.
|Willen Aparecido Faria Feitosa
|Taysa Shinayder
CEAR?
Khaya nasceu em Fortaleza (CE) e veio para Juiz de Fora com o coordenador, maquiador e cabeleireiro. Participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay, tem 24 anos e ? estudante de inform?tica.
|Rafael Sales
|Khaya Fonteneli
MATO GROSSO DO SUL
Kharen tem 23 anos e nasceu em Coronal Fabriciano (MG). Ela participa pela primeira vez do Miss Brasil gay e veio para a cidade com o seu coordenador
|Luciano Pereira L?rio
|Kharen Moore
As demais participantes do concurso:
TOCANTINS
Daniely veio para Juiz de Fora em caravana. Participou do Miss Brasil em 2006. Nasceu em S?o Paulo, e mora l? at? hoje, trabalhando como cabeleireira e maquiadora.
|Leandro Nunes Vieira
|Daniely Dornelis
DISTRITO FEDERAL
Sabrina trabalha como gerente de Recursos Humanos em S?o Paulo. Nasceu em Guarulhos e tem 26 anos. Este ano, ela ficou em 2? lugar no Miss World e est? participando pela primeira vez do Miss Brasil Gay, mas j? veio para assistir o desfile em quatro anos.
|Sidney Roberto Nasti
|Sabrina Hencks
ACRE
P?mela trabalha como professora do ensino m?dio e fundamental em Porto Velho (RO). Nasceu em Pernambuco e participa do Miss Gay pela primeira vez
|Alexandre de Albuquerque
|P?mela Spencer
GOI?S
D?nisson ? natural de Juiz de Fora e participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay em sua cidade. Ela foi Miss Juiz de Fora em 2007 e tem 19 anos
|D?nisson de Paula
|Daniela Carraro
PAR?
Jeanny nasceu em Manaus e mora na cidade at? hoje. Essa ? segunda vez que ela participa do Miss Brasil Gay, j? que em 2004 desfilou pelo estado do Amazonas. Trabalha como cabeleireira.
|Marcos Jean
|Jeanny Ross
RORAIMA
Erika nasceu e mora em Bras?lia, onde trabalha como assessora de auditoria. Ela participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay em Juiz de Fora e tem 33 anos.
|Locimar Albergania
|Erika Vilarty
MARANH?O
Rafaela veio para Juiz de Fora com o irm?o e com amigos para tentar pela primeira vez o t?tulo de Miss Brasil Gay. Ela tem 23 anos e trabalha como estilista
|Rafael Castro e Silva
|Rafaela Castro
PARAN?
A miss Paran? veio para Juiz de Fora com mais de 30 amigos. Ela participa do Miss Brasil Gay pela segunda vez, j? que em 2005 ela desfilou em JF representando o estado do Par?
|Rob?rio Viera Rodrigues
|Antara Gold
ALAGOAS
A miss Alagoas participa do Miss Brasil Gay pela primeira vez este ano. Ela veio para Juiz de Fora com aproximadamente 20 pessoas. Tem 20 anos e nasceu em Santana do Ipanema (AL)
|Jo?o Alano Rocha
|Latifah Kinski
MATO GROSSO
Essa ? a primeira vez que Sara participa do Miss Brasil Gay. Ela tem 25 anos e ? natural de Umuarama no Paran?.
|Junio Aparecido Ribeiro
|Sara Michigan
PIAUI
Aysha ? estudante de arquitetura e tamb?m trabalha como drag. Ela veio para Juiz de Fora com o coordenador e com amigos e participa do Miss Brasil pela primeira vez. A miss nasceu em S?o Paulo e tem 22 anos.
|George Michel Edroso
|Aysha Ganzaroli
PERNAMBUCO
Rafaelly nasceu em Manaus (AM) e veio para Juiz de Fora com o empres?rio. Trabalha como cabeleireira e tem 20 anos. Essa ? a primeira vez que ela participa do concurso.
|Rafael Sales
|Rafaelly d?Primo
RIO GRANDE DO SUL
Raphaelle trabalha como artista no Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa ela nasceu e mora at? hoje. Veio com o coordenador para Juiz de Fora e est? participando do Miss Brasil pela primeira vez.
|Raphael Salimena
|Raphaela La Reine
RIO GRANDE DO NORTE
Sabrina trabalha como cabeleireira. Participou do Miss Brasil Gay no ano passado e foi Miss Mundo em 2006. Nasceu em S?o Vicente, em S?o Paulo e mora na cidade at? hoje.
|Hudson Xavier
|Sabrina Beauty
AMAZONAS
Jhessy mora em Manaus - ela tamb?m nasceu l? - e tem uma loja de noivas e um sal?o. Ela tem 24 anos e veio em caravana para Juiz de Fora
|Thiago Brito
|Jhessy
