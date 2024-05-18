Candidatas ao t?tulo de Miss Brasil Gay 2007 O portal ACESSA.com conferiu o ensaio do Miss e conversou com as candidatas. Veja o look "menino" e saiba porque cada uma acha que deve ganhar o concurso
Rep?rteres: Fernanda Leonel
e Priscila Magalh?es
Edi??o: Ludmila Gusman
Designer: L?cio Tanini
18/08/2007
Nome: Charles Sim?es
Como miss ?: Ava Sim?es
Estado: Minas Gerais
Mais: Ava ? dentista e trabalha no Rio de Janeiro. Nasceu em Recreio, Minas Gerais e participa do Miss Brasil pela segunda vez. Em 2006, ela tamb?m ficou com o t?tulo de Miss Rio de Janeiro.
Nome: Leandro Nunes Vieira
Como miss ?: Daniely Dornelis
Estado: Tocantins
Mais: Daniely veio para Juiz de Fora em caravana. Participou do Miss Brasil em 2006. Nasceu em S?o Paulo, e mora l? at? hoje, trabalhando como cabeleireira e maquiadora.
Nome: Raphael Salimena
Como miss ?: Raphaela La Reine
Estado: Rio Grande do Sul
Mais: Raphaelle trabalha como artista no Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa ela nasceu e mora at? hoje. Veio com o coordenador para Juiz de Fora e est? participando do Miss Brasil pela primeira vez.
Nome: Hudson Xavier
Como miss ?: Sabrina Beauty
Estado: Rio Grande do Norte
Mais: Sabrina trabalha como cabeleireira. Participou do Miss Brasil Gay no ano passado e foi Miss Mundo em 2006. Nasceu em S?o Vicente, em S?o Paulo e mora na cidade at? hoje.
Nome: Edinaldo Ferreira
Como miss ?: Fernanda Vasconcelos
Estado: S?o Paulo
Mais: Fernanda trabalha como cabeleireira na cidade de S?o Paulo. Ela nasceu em S?o Paulo e tem 27 anos. ? a primeira vez que ela participa do Miss Brasil Gay e desfila h? apenas tr?s meses.
Nome: Sidney Roberto Nasti
Como miss ?: Sabrina Hencks
Estado: Distrito Federal
Mais: Sabrina trabalha como gerente de Recursos Humanos em S?o Paulo. Nasceu em Guarulhos e tem 26 anos. Este ano, ela ficou em 2? lugar no Miss World e est? participando pela primeira vez do Miss Brasil Gay, mas j? veio para assistir o desfile em quatro anos.
Nome: Alessando Alc?ntra
Como miss ?: Ianka Ashylen
Estado:Espirito Santo
Mais:Ianka veio com uma caravana para Juiz de Fora: m?e, amigos e muita torcida. O primeiro desfile da vida dele foi o Miss Brasil em 2006, do qual ela participou. Ela nasceu e mora em Vit?ria, no Esp?rito Santo e trabalha como maquiadora.
Nome: Alexandre de Albuquerque
Como miss ?: P?mela Spencer
Estado: Acre
Mais:P?mela trabalha como professora do ensino m?dio e fundamental em Porto Velho (RO). Nasceu em Pernambuco e participa do Miss Gay pela primeira vez
Nome: Thiago Brito
Como miss ?: Jhessy
Estado: Amazonas
Mais: Jhessy mora em Manaus - ela tamb?m nasceu l? - e tem uma loja de noivas e um sal?o. Ela tem 24 anos e veio em caravana para Juiz de Fora
Nome: Daniel Rosa J?nior
Como miss ?: Hillary
Estado: Bahia
Mais: Hillary nasceu em S?o Roque, em S?o Paulo e mora na cidade at? hoje. Veio com um amigo para Juiz de Fora e participa pela segunda vez do Miss Brasil Gay. Em 2004, ela desfilou na cidade representando o estado de Fernando de Noronha
Nome: Rodrigo Feij?
Como miss ?: Guiga Barbieri
Estado: Fernando de Noronha
Mais: Guiga nasceu em Jaquar?o (RS) e mora em S?o Paulo. Nunca participou do Miss Brasil Gay e tem o t?tulo de Miss Fernando de Noronha 2007
Nome: D?nisson de Paula
Como miss ?: Daniela Carraro
Estado: Goi?s
Mais: D?nisson ? natural de Juiz de Fora e participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay em sua cidade. Ela foi Miss Juiz de Fora em 2007 e tem 19 anos
Nome: Marcos Jean
Como miss ?: Jeanny Ross
Estado: Par?
Mais: Jeanny nasceu em Manaus e mora na cidade at? hoje. Essa ? segunda vez que ela participa do Miss Brasil Gay, j? que em 2004 desfilou pelo estado do Amazonas. Trabalha como cabeleireira.
Nome: Luciano Paradella
Como miss ?: Lisandra Brunelly
Estado:Santa Catarina
Mais: Lisandra ? maquiadora e mora na cidade de S?o Paulo, lugar onde ela tamb?m nasceu. Essa ? a segunda vez que ela participa do desfile. Em 2005 ela tamb?m foi Miss Mundo Gay.
Nome: Locimar Albergania
Como miss ?: Erika Vilarty
Estado: Roraima
Mais: Erika nasceu e mora em Bras?lia, onde trabalha como assessora de auditoria. Ela participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay em Juiz de Fora e tem 33 anos.
Nome: Jackson Luiz Lopes
Como miss ?: Jackeline Boom?r
Estado: Sergipe
Mais: Essa ? a segunda vez que Jackeline participa do Miss Gay. Em 2006 ela veio para desfilar pelo estado de Mato Grosso. A miss nasceu em Londrina, no Paran? e tem 26 anos
Nome: Rafael Castro e Silva
Como miss ?: Rafaela Castro
Estado: Maranh?o
Mais: Rafaela veio para Juiz de Fora com o irm?o e com amigos para tentar pela primeira vez o t?tulo de Miss Brasil Gay. Ela tem 23 anos e trabalha como estilista
Nome: Rob?rio Viera Rodrigues
Como miss ?: Antara Gold
Estado: Paran?
Mais: A miss Paran? veio para Juiz de Fora com mais de 30 amigos. Ela participa do Miss Brasil Gay pela segunda vez, j? que em 2005 ela desfilou em JF representando o estado do Par?
Nome: Luciano Pereira L?rio
Como miss ?: Kharen Moore
Estado: Mato Grosso do Sul
Mais: Kharen tem 23 anos e nasceu em Coronal Fabriciano (MG). Ela participa pela primeira vez do Miss Brasil gay e veio para a cidade com o seu coordenador
Nome: Jo?o Alano Rocha
Como miss ?: Latifah Kinski
Estado: Alagoas
Mais: A miss Alagoas participa do Miss Brasil Gay pela primeira vez este ano. Ela veio para Juiz de Fora com aproximadamente 20 pessoas. Tem 20 anos e nasceu em Santana do Ipanema (AL)
Nome: Giovanni Gabriel de Souza
Como miss ?: Giovanna Gabrieli
Estado: Rio de Janeiro
Mais: Giovanna ? estudante de moda e mora em S?o Paulo, capital. Est? participando pela primeira vez do Miss Brasil Gay e tem 21 anos
Nome: Junio Aparecido Ribeiro
Como miss ?: Sara Michigan
Estado: Mato Grosso
Mais: Essa ? a primeira vez que Sara participa do Miss Brasil Gay. Ela tem 25 anos e ? natural de Umuarama no Paran?.
Nome: Willen Aparecido Faria Feitosa
Como miss ?: Taysa Shinayder
Estado: Rond?nia
Mais: Taysa veio para Juiz de Fora com amigos para participar pela primeira vez do Miss Brasil Gay. Ela tem 29 anos e faz shows na noite em S?o Paulo, cidade onde mora.
Nome: George Michel Edroso
Como miss ?: Aysha Ganzaroli
Estado: Piau?
Mais: Aysha ? estudante de arquitetura e tamb?m trabalha como drag. Ela veio para Juiz de Fora com o coordenador e com amigos e participa do Miss Brasil pela primeira vez. A miss nasceu em S?o Paulo e tem 22 anos.
Nome: F?bio Guilherme de Sousa Lima
Como miss ?: Athyma Smyth
Estado: Para?ba
Mais: Athyma tem mil e uma fun?es: ? cabeleireira, costureira, maquiadora e produtora. Tem 18 anos e nasceu em Jo?o Pessoa, na Para?ba. Ela veio sozinha para Juiz de Fora e participa pela primeira vez do concurso.
Nome: Rafael Sales
Como miss ?: Rafaelly d?Primo
Estado: Pernambuco
Mais: Rafaelly nasceu em Manaus (AM) e veio para Juiz de Fora com o empres?rio. Trabalha como cabeleireira e tem 20 anos. Essa ? a primeira vez que ela participa do concurso.
Nome: Rafael Sales
Como miss ?: Khaya Fonteneli
Estado: Cear?
Mais: Khaya nasceu em Fortaleza (CE) e veio para Juiz de Fora com o coordenador, maquiador e cabeleireiro. Participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay, tem 24 anos e ? estudante de inform?tica.
Nome: Rodrigo Queir?z
Como miss ?: Eduarda Beduscki
Estado: Ilha de Maraj?
Mais: Eduarda participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay. Ela tem 20 anos, nasceu em Bel?m do Par? e veio para Juiz de Fora com toda a sua equipe. Ela trabalha como cabeleireira.
