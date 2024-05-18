Candidatas ao t?tulo de Miss Brasil Gay 2007 O portal ACESSA.com conferiu o ensaio do Miss e conversou com as candidatas. Veja o look "menino" e saiba porque cada uma acha que deve ganhar o concurso

Rep?rteres: Fernanda Leonel

e Priscila Magalh?es

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?cio Tanini

18/08/2007

: Charles Sim?esAva Sim?esMinas GeraisAva ? dentista e trabalha no Rio de Janeiro. Nasceu em Recreio, Minas Gerais e participa do Miss Brasil pela segunda vez. Em 2006, ela tamb?m ficou com o t?tulo de Miss Rio de Janeiro.

: Leandro Nunes VieiraDaniely DornelisTocantinsDaniely veio para Juiz de Fora em caravana. Participou do Miss Brasil em 2006. Nasceu em S?o Paulo, e mora l? at? hoje, trabalhando como cabeleireira e maquiadora.

: Raphael SalimenaRaphaela La ReineRio Grande do SulRaphaelle trabalha como artista no Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa ela nasceu e mora at? hoje. Veio com o coordenador para Juiz de Fora e est? participando do Miss Brasil pela primeira vez.

: Hudson XavierSabrina BeautyRio Grande do NorteSabrina trabalha como cabeleireira. Participou do Miss Brasil Gay no ano passado e foi Miss Mundo em 2006. Nasceu em S?o Vicente, em S?o Paulo e mora na cidade at? hoje.

: Edinaldo FerreiraFernanda VasconcelosS?o PauloFernanda trabalha como cabeleireira na cidade de S?o Paulo. Ela nasceu em S?o Paulo e tem 27 anos. ? a primeira vez que ela participa do Miss Brasil Gay e desfila h? apenas tr?s meses.

: Sidney Roberto NastiSabrina HencksDistrito FederalSabrina trabalha como gerente de Recursos Humanos em S?o Paulo. Nasceu em Guarulhos e tem 26 anos. Este ano, ela ficou em 2? lugar no Miss World e est? participando pela primeira vez do Miss Brasil Gay, mas j? veio para assistir o desfile em quatro anos.

: Alessando Alc?ntraIanka AshylenEspirito SantoIanka veio com uma caravana para Juiz de Fora: m?e, amigos e muita torcida. O primeiro desfile da vida dele foi o Miss Brasil em 2006, do qual ela participou. Ela nasceu e mora em Vit?ria, no Esp?rito Santo e trabalha como maquiadora.

: Alexandre de AlbuquerqueP?mela SpencerAcreP?mela trabalha como professora do ensino m?dio e fundamental em Porto Velho (RO). Nasceu em Pernambuco e participa do Miss Gay pela primeira vez

: Thiago BritoJhessyAmazonasJhessy mora em Manaus - ela tamb?m nasceu l? - e tem uma loja de noivas e um sal?o. Ela tem 24 anos e veio em caravana para Juiz de Fora

: Daniel Rosa J?niorHillaryBahiaHillary nasceu em S?o Roque, em S?o Paulo e mora na cidade at? hoje. Veio com um amigo para Juiz de Fora e participa pela segunda vez do Miss Brasil Gay. Em 2004, ela desfilou na cidade representando o estado de Fernando de Noronha

: Rodrigo Feij?Guiga BarbieriFernando de NoronhaGuiga nasceu em Jaquar?o (RS) e mora em S?o Paulo. Nunca participou do Miss Brasil Gay e tem o t?tulo de Miss Fernando de Noronha 2007

: D?nisson de PaulaDaniela CarraroGoi?sD?nisson ? natural de Juiz de Fora e participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay em sua cidade. Ela foi Miss Juiz de Fora em 2007 e tem 19 anos

: Marcos JeanJeanny RossPar?Jeanny nasceu em Manaus e mora na cidade at? hoje. Essa ? segunda vez que ela participa do Miss Brasil Gay, j? que em 2004 desfilou pelo estado do Amazonas. Trabalha como cabeleireira.

: Luciano ParadellaLisandra BrunellySanta CatarinaLisandra ? maquiadora e mora na cidade de S?o Paulo, lugar onde ela tamb?m nasceu. Essa ? a segunda vez que ela participa do desfile. Em 2005 ela tamb?m foi Miss Mundo Gay.

: Locimar AlberganiaErika VilartyRoraimaErika nasceu e mora em Bras?lia, onde trabalha como assessora de auditoria. Ela participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay em Juiz de Fora e tem 33 anos.

: Jackson Luiz LopesJackeline Boom?rSergipeEssa ? a segunda vez que Jackeline participa do Miss Gay. Em 2006 ela veio para desfilar pelo estado de Mato Grosso. A miss nasceu em Londrina, no Paran? e tem 26 anos

: Rafael Castro e SilvaRafaela CastroMaranh?oRafaela veio para Juiz de Fora com o irm?o e com amigos para tentar pela primeira vez o t?tulo de Miss Brasil Gay. Ela tem 23 anos e trabalha como estilista

: Rob?rio Viera RodriguesAntara GoldParan?A miss Paran? veio para Juiz de Fora com mais de 30 amigos. Ela participa do Miss Brasil Gay pela segunda vez, j? que em 2005 ela desfilou em JF representando o estado do Par?

: Luciano Pereira L?rioKharen MooreMato Grosso do SulKharen tem 23 anos e nasceu em Coronal Fabriciano (MG). Ela participa pela primeira vez do Miss Brasil gay e veio para a cidade com o seu coordenador: Jo?o Alano RochaLatifah KinskiAlagoasA miss Alagoas participa do Miss Brasil Gay pela primeira vez este ano. Ela veio para Juiz de Fora com aproximadamente 20 pessoas. Tem 20 anos e nasceu em Santana do Ipanema (AL): Giovanni Gabriel de SouzaGiovanna GabrieliRio de JaneiroGiovanna ? estudante de moda e mora em S?o Paulo, capital. Est? participando pela primeira vez do Miss Brasil Gay e tem 21 anos: Junio Aparecido RibeiroSara MichiganMato GrossoEssa ? a primeira vez que Sara participa do Miss Brasil Gay. Ela tem 25 anos e ? natural de Umuarama no Paran?.: Willen Aparecido Faria FeitosaTaysa ShinayderRond?niaTaysa veio para Juiz de Fora com amigos para participar pela primeira vez do Miss Brasil Gay. Ela tem 29 anos e faz shows na noite em S?o Paulo, cidade onde mora.

: George Michel EdrosoAysha GanzaroliPiau?Aysha ? estudante de arquitetura e tamb?m trabalha como drag. Ela veio para Juiz de Fora com o coordenador e com amigos e participa do Miss Brasil pela primeira vez. A miss nasceu em S?o Paulo e tem 22 anos.

: F?bio Guilherme de Sousa LimaAthyma SmythPara?baAthyma tem mil e uma fun?es: ? cabeleireira, costureira, maquiadora e produtora. Tem 18 anos e nasceu em Jo?o Pessoa, na Para?ba. Ela veio sozinha para Juiz de Fora e participa pela primeira vez do concurso.

: Rafael SalesRafaelly d?PrimoPernambucoRafaelly nasceu em Manaus (AM) e veio para Juiz de Fora com o empres?rio. Trabalha como cabeleireira e tem 20 anos. Essa ? a primeira vez que ela participa do concurso.

: Rafael SalesKhaya FonteneliCear?Khaya nasceu em Fortaleza (CE) e veio para Juiz de Fora com o coordenador, maquiador e cabeleireiro. Participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay, tem 24 anos e ? estudante de inform?tica.

: Rodrigo Queir?zEduarda BedusckiIlha de Maraj?Eduarda participa pela primeira vez do Miss Brasil Gay. Ela tem 20 anos, nasceu em Bel?m do Par? e veio para Juiz de Fora com toda a sua equipe. Ela trabalha como cabeleireira.