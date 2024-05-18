Miss Brasil Gay atrai turistas Gente de todos os lugares v?m a Juiz de Fora para aproveitar o Miss Gay e a Parada
Fotos: Laura Ferreira
Priscila Magalh?es
Patr?cia Faria
Edi??o: Ludmila Gusman
21/08/2007
O Concurso de Miss Brasil Gay, na noite de 18 de agosto, atraiu gente de todos os tipos. De acordo com a organiza??o do evento, cerca de 2.500 pessoas, entre homens e mulheres homo e heterossexuais, foram at? o Gin?sio do Tupynamb?s prestigiar as maiores belezas do mundo gay (leia uma das mat?rias). Al?m de atrair juizforanos, a festa faz parte do calend?rio de muitos turistas, que lotam a cidade em busca de divers?o.
J? na tarde deste mesmo s?bado, quando aconteceu a 5? Parada do Orgulho GLBT (Gays, L?sbicas, Bissexuais e Transg?neros), cerca de cem mil pessoas participaram, aderindo ? causa e participando da luta contra a homofobia.
Arthur Salvatierra ? do Rio de Janeiro e com ele vieram dez pessoas. Ele veio pela segunda vez a Juiz de Fora, especialmente para as comemora?es e achou a recep??o ?tima.
"As pessoas recebem muito bem e nos ajudam, dando informa?es.
Juiz de Fora ? uma cidade sem preconceitos, ao contr?rio do Rio; ? por isso que o Miss Gay foi um fracasso quando aconteceu l?", analisa. Arthur e os amigos chegaram na
sexta-feira, 17, e se divertiram na festa da Val (veja a cobertura fotogr?fica), na Parada (leia a mat?ria) e no Miss Brasil (confira a cobertura realizada pela ACESSA.com). Cada um gastou, em m?dia, R$ 1 mil.
"Foi um dinheiro muito bem investido", concluiu.
Como o concurso envolve candidatas de todo o Brasil, cada uma se encarrega de trazer sua torcida - parentes, amigos, coordenadores e equipe. A Miss representante do Esp?rito Santo e vencedora do concurso, Ianka Ashylen (foto acima, ? esquerda), trouxe uma caravana de quase 100 pessoas. A candidata de Alagoas, Latifah Kinski (foto acima, ao centro), veio acompanhada de 20 pessoas e a do Paran?, Sara Michigan, 30 pessoas (foto acima, ? direita).
Paulo S?rgio (foto ao lado) ? de Manhua?u, interior de Minas Gerais, e veio pela primeira vez. Tamb?m chegou na sexta-feira, 17 de agosto, e aproveitou o final de semana na Pra?a Ant?nio Carlos, na Parada (leia a mat?ria) e no Miss Brasil (confira a cobertura realizada pela ACESSA.com).
Paulo se surpreendeu com a grandiosidade do evento.
"Achei tudo muito bom e muito bonito. N?o esperava tanto e se tivesse mais dias de festa, ficaria mais, com certeza". Ele disse que veio procurando divers?o e vai levar o
respeito ? igualdade.
"Estou sendo muito respeitado aqui", acrescentou. Como ficou
hospedado na casa de amigos, gastou em torno de R$ 250.
"O investimento valeu a pena e quero voltar todos os anos", concluiu.
