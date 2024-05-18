N?o ao preconceito, na V Parada Gay de Juiz de Fora O centro da cidade foi tomado por cinco trios el?tricos que embalaram o p?blico com m?sicas tribal house e muita alegria em "clima cor-de-rosa"

18/08/2007

Uma cidade mais colorida e diversificada na luta contra o preconceito. Assim a V Parada Gay de Juiz de Fora reuniu milhares de pessoas entre homossexuais, simpatizantes e curiosos, acompanhando os cinco trios el?tricos do evento. Todos comandados por DJ?s que agitaram o p?blico com muito tribal house.

Os trios, que j? se aqueciam na Avenida Rio Branco, interromperam as m?sicas para que os organizadores do evento ressaltassem a import?ncia da festa. O presidente do Movimento Gay de Minas, Oswaldo Braga foi o primeiro a falar. "Vamos lembrar que nosso lema ? 'Por um mundo sem machismo, racismo e homofobia' e essa ? nossa causa" . Oswaldo fez um pedido aos presentes. "Pessoal, pe?o uma coisa: n?o vamos votar em pol?ticos homof?bicos" , declarou.

Em seguida, o p?blico ouviu os discursos do representante do grupo adolescente do MGM, Jader Ribeiro e de um dos diretores do movimento Marcos Trajano . Ambos chamaram a aten??o para defesa dos direitos dos homossexuais.

Recado passado, foi a vez da cantora juizforana Yanna cantar o Hino Nacional e, em seguida, o considerado Hino Gay "I will survive", acompanhada de Marlos Vin?cius no viol?o e Fernanda Malta na percurss?o. A m?sica animou o p?blico que ficou ainda mais agitado no momento do tradicional beijo. "Nada melhor para expressar um momento de paz, uni?o e diversidade como esse, do que um beijo" , disse Oswaldo que em seguida, beijou seu companheiro Trajano, para del?rio de militantes gays, l?sbicas, bissexuais, transg?neros de Juiz de Fora e de v?rias partes do pa?s que acompanharam a Parada.

Depois foi s? esperar a contagem regressiva e come?ar a curtir o embalo dos trios el?tricos da Parada Gay. Atr?s do trio principal, uma grande bandeira com as cores do arco-?ris foi estendida sendo agitada pelo p?blico, lembrando as grandes torcidas de futebol. Gravatas, bandeirinhas coloridas e os adere?os cor de rosa, como os arquinhos, foram sucesso na avenida.

O percurso que come?ou oficialmente em frente ao Parque Halfeld interrompeu o tr?nsito nas principais avenidas da cidade. Seguindo pela Rio Branco, os trios desceram a Avenida Independ?ncia e terminaram seu trajeto na Pra?a Ant?nio Carlos, onde uma estrutura de pista de dan?a e de tendas funciona desde a ?ltima quarta-feira, dia 15 de agosto.

Homossexuais e tamb?m casais h?teros acompanharam a Parada Gay. Para Marcos Trajano a parada ? o exemplo de como as pessoas podem ser felizes se respeitarem as diferen?as. "Esse aqui ? um grande exemplo de coletividade. ? bom todos verem que quando a comunidade se mobiliza ? poss?vel paz e que ? saud?vel todos viverem bem. O diferencial esse ano foi que primamos pela seguran?a e conforto do p?blico " , destaca.

Para Oswaldo, a festa n?o poderia estar melhor. "Temos cem mil pessoas aqui. A recep??o est? maravilhosa e o sucesso est? garantido" , comemora. O casal de Belo Horizonte Felipe Santos e Carlos Sampaio, destacam a recep??o de Juiz de Fora para receber o p?blico gay. "A cidade est? toda enfeitada, estrutura ? muito boa para nos receber. O povo ? mais civilizado e respeitam nossos direitos aqui" , contam.

Felipe afirma que j? foi em todas as paradas gays do Brasil, mas s? volta nas de Juiz de Fora e S?o Paulo. "? o quarto ano consecutivo que a gente vem para c?. Sem d?vida a melhor Parada Gay do pa?s, junto com a de S?o Paulo" , ressalta. "Uma cidade do interior, de um estado conservador que ? Minas Gerais, receber os gays desse jeito ? um avan?o muito grande e coloca Juiz de Fora na frente" , acredita Carlos.