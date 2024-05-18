N?o ao preconceito, na V Parada Gay de Juiz de Fora O centro da cidade foi tomado por cinco trios el?tricos que embalaram o p?blico com m?sicas tribal house e muita alegria em "clima cor-de-rosa"

Colabora??o: Thiago Werneck
Edi??o: Ludmila Gusman
Designer: L?cio Tanini
18/08/2007
Foto de bandeira na parada gay de JF
Fotos:
Leia mais:
Em arquivo:

Uma cidade mais colorida e diversificada na luta contra o preconceito. Assim a V Parada Gay de Juiz de Fora reuniu milhares de pessoas entre homossexuais, simpatizantes e curiosos, acompanhando os cinco trios el?tricos do evento. Todos comandados por DJ?s que agitaram o p?blico com muito tribal house.

Os trios, que j? se aqueciam na Avenida Rio Branco, interromperam as m?sicas para que os organizadores do evento ressaltassem a import?ncia da festa. O presidente do Movimento Gay de Minas, Oswaldo Braga foi o primeiro a falar. "Vamos lembrar que nosso lema ? 'Por um mundo sem machismo, racismo e homofobia' e essa ? nossa causa". Oswaldo fez um pedido aos presentes. "Pessoal, pe?o uma coisa: n?o vamos votar em pol?ticos homof?bicos", declarou.

Em seguida, o p?blico ouviu os discursos do representante do grupo adolescente do MGM, Jader Ribeiro e de um dos diretores do movimento Marcos Trajano . Ambos chamaram a aten??o para defesa dos direitos dos homossexuais.

Recado passado, foi a vez da cantora juizforana Yanna cantar o Hino Nacional e, em seguida, o considerado Hino Gay "I will survive", acompanhada de Marlos Vin?cius no viol?o e Fernanda Malta na percurss?o. A m?sica animou o p?blico que ficou ainda mais agitado no momento do tradicional beijo. "Nada melhor para expressar um momento de paz, uni?o e diversidade como esse, do que um beijo", disse Oswaldo que em seguida, beijou seu companheiro Trajano, para del?rio de militantes gays, l?sbicas, bissexuais, transg?neros de Juiz de Fora e de v?rias partes do pa?s que acompanharam a Parada.

Depois foi s? esperar a contagem regressiva e come?ar a curtir o embalo dos trios el?tricos da Parada Gay. Atr?s do trio principal, uma grande bandeira com as cores do arco-?ris foi estendida sendo agitada pelo p?blico, lembrando as grandes torcidas de futebol. Gravatas, bandeirinhas coloridas e os adere?os cor de rosa, como os arquinhos, foram sucesso na avenida.

Parada Gay de Juiz de Fora Parada Gay de Juiz de Fora Parada Gay de Juiz de Fora

O percurso que come?ou oficialmente em frente ao Parque Halfeld interrompeu o tr?nsito nas principais avenidas da cidade. Seguindo pela Rio Branco, os trios desceram a Avenida Independ?ncia e terminaram seu trajeto na Pra?a Ant?nio Carlos, onde uma estrutura de pista de dan?a e de tendas funciona desde a ?ltima quarta-feira, dia 15 de agosto.

Homossexuais e tamb?m casais h?teros acompanharam a Parada Gay. Para Marcos Trajano a parada ? o exemplo de como as pessoas podem ser felizes se respeitarem as diferen?as. "Esse aqui ? um grande exemplo de coletividade. ? bom todos verem que quando a comunidade se mobiliza ? poss?vel paz e que ? saud?vel todos viverem bem. O diferencial esse ano foi que primamos pela seguran?a e conforto do p?blico ", destaca.

Parada Gay de Juiz de Fora Parada Gay de Juiz de Fora

Para Oswaldo, a festa n?o poderia estar melhor. "Temos cem mil pessoas aqui. A recep??o est? maravilhosa e o sucesso est? garantido", comemora. O casal de Belo Horizonte Felipe Santos e Carlos Sampaio, destacam a recep??o de Juiz de Fora para receber o p?blico gay. "A cidade est? toda enfeitada, estrutura ? muito boa para nos receber. O povo ? mais civilizado e respeitam nossos direitos aqui", contam.

Parada Gay de Juiz de Fora Parada Gay de Juiz de Fora Parada Gay de Juiz de Fora

Felipe afirma que j? foi em todas as paradas gays do Brasil, mas s? volta nas de Juiz de Fora e S?o Paulo. "? o quarto ano consecutivo que a gente vem para c?. Sem d?vida a melhor Parada Gay do pa?s, junto com a de S?o Paulo", ressalta. "Uma cidade do interior, de um estado conservador que ? Minas Gerais, receber os gays desse jeito ? um avan?o muito grande e coloca Juiz de Fora na frente", acredita Carlos.

Al?m do p?blico GLBT,, os curiosos chamam a aten??o na festa. V?rias pessoas fotografam tudo e tiraram fotos junto com as Drags Queen mais enfeitadas. "Somos simpatizantes e viemos nos divertir", conta Wanderson Braze, reunido com um grupo de amigos.

Parada Gay de Juiz de Fora Parada Gay de Juiz de Fora Parada Gay de Juiz de Fora


Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!