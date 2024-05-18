Miss Brasil Gay ganha o apoio do Governo de Minas Evento entra para o calend?rio oficial das festas do Estado

Renata Cristina

Rep?rter

26/06/2007

O destino do Miss Brasil Gay est? mais certo. Depois de rumores de que o evento poderia se tornar itinerante, devido a falta de incentivo financeiro, uma reuni?o entre os produtores e a secret?ria de Turismo do Estado, ?rica Drumond (foto), descartou a id?ia do concurso sair de Minas Gerais. "Fomos muito bem recebidos. Discutimos nossas dificuldades e desafios para levantar patroc?nio" , revela Andr? Pavam, organizador da edi??o 2007.

Entre as defini?es do encontro, ficou acordado que, a partir do pr?ximo ano, o Miss Brasil Gay entra para o calend?rio oficial das festas de Minas. A inten??o dos produtores ? inser?-lo no circuito nacional. "Recebemos a not?cia de que o pedido j? foi encaminhado a Marta Suplicy" , diz Pavam. A Secretaria de Turismo estuda a possibilidade da libera??o de verba para este ano.