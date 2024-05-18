Miss Brasil Gay ganha o apoio do Governo de Minas Evento entra para o calend?rio oficial das festas do Estado
26/06/2007
O destino do Miss Brasil Gay est? mais certo. Depois de rumores de que o evento
poderia se tornar itinerante, devido a falta de incentivo financeiro, uma reuni?o entre os
produtores e a
secret?ria de Turismo do Estado, ?rica Drumond (foto), descartou a id?ia do
concurso sair de Minas Gerais.
"Fomos muito bem recebidos. Discutimos nossas dificuldades e desafios para levantar
patroc?nio", revela Andr? Pavam, organizador da edi??o
2007.
Entre as defini?es do encontro, ficou acordado que,
a partir do pr?ximo ano, o Miss Brasil Gay entra para o calend?rio oficial das festas
de Minas. A inten??o dos produtores ? inser?-lo no circuito nacional.
"Recebemos a not?cia de que o pedido j? foi encaminhado a Marta
Suplicy", diz Pavam. A Secretaria de Turismo estuda a possibilidade da
libera??o de verba para este ano.
Quanto ao patroc?nio da iniciativa privada, nenhuma proposta foi acatada
pelos empres?rios de Juiz de Fora, segundo os organizadores do concurso. H?
tr?s meses, o projeto de incentivos ao Miss Brasil foi lan?ado, no entanto,
nenhuma das empresas apresentou um retorno.
"No campo
publicit?rio, conseguimos o apoio de uma ag?ncia. ? uma vis?o m?ope,
acanhada e comodista do empresariado local. Poder?amos transformar R$ 4
milh?es em R$ 8 milh?es, se cont?ssemos com esse apoio", critica Pavam.
