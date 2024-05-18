Roland TecPeter Bubriski, Jay Corcoran e John-Michael LanderChristopher Bedford ? a fantasia de todos. Ele ? um jovem gay bonito, charmoso, inteligente, rico e, acima de tudo, tem um ?timo corpo - o que o torna o homem mais desejado de Boston. Aos 31 anos, ele desliza pela vida celebrando a si pr?prio como o playboy ideal, sem se dar conta da armadilha que est? armando para si mesmo. Tudo parece mudar quando finalmente ele se envolve com Stewart, um rapaz adoravelmente normal que gasta t?o pouco tempo malhando nas academias quanto escolheu seu guarda-roupa.Repleto de belos corpos e atitudes question?veis. O Solteir?o ?, ao mesmo tempo, uma com?dia leve de costumes e possui um lado mais forte e perturbador.

Teatro

local: Centro Cultural Bernardo Mascarenhas - Av. Get?lio Vargas, 200 - Fone: 690-7052

O Le?o no Inverno , de James Goldman, com dire??o de Jos? Eduardo Arcuri, a pe?a retrata uma fam?lia real que vive um intenso feriado de Natal... Um encontro de mentes trabalhando intensamente para alcan?ar migalhas do que move o homem at? hoje: amor e poder.

Shows

Dia 19/08, no Parque Halfeld, Val?ria Braga, Carlinhos Laudares e Henrique Glanzmann far?o dan?ar toda a comunidade presente na festa show de encerramento do III Juiz de Fora Rainbow Fest. Maril? Barraginha e Luka Bordonni e sua troupe de drags dar?o o brilho adicional nas performances.

Exposi?es de arte

Lan?amento de livros

Jo?o Silv?rio Trevisan - Devassos no Para?so (A Homossexualidade no Brasil, da Col?nia ? Atualidade).

Luiz Mott - "Viola??o dos direitos humanos e assassinato de Homossexuais no Brasil".

Dra. Maria Berenice Dias, Desembargadora do Tribunal de Justi?a do Rio Grande do Sul, "Uni?o Homossexual - O Preconceito e a Justi?a"

James Green - "Al?m do Carnaval: homossexualidade masculina no Brasil do s?culo XX".

20 anos de hist?ria do combate ? AIDS retratados nos 100 posters de sexo seguro, retratando as campanhas do Brasil inteiro e parte do mundo. Cole??o particular do GAPA-MG.Rog?rio Belo e Carlos Elias, misturando arte e moda e criando figurinos inusitados numa instala??o de imenso bom gosto.Walter Sebasti?o, Sebasti?o Miguel, Mario Carvalho, entre outros, estar?o expondo seus trabalhos em fotos, montagens, pinturas, colagens, etc. S?o 30 trabalhos enfocando a homossexualidade sob diversos prismas.Dia 18/08 - ?s 18h

