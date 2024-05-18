Preparativos para o 24? Miss Gay

Preparativos para o 24? Miss GayA 24? edi??o do Miss Gay acontece dia 19 de agosto, a partir das 22h, no Sport Clube Juiz de Fora, Av. Bar?o do Rio Branco, 1303. Al?m do desfile das 27 candidatas ao t?tulo de Miss Brasil Gay, o p?blico vai conferir uma s?rie de espet?culos de dan?a e de m?sica. O enredo escolhido este ano ? Odiss?ia 2000 - o caos organizado. ?O show futurista ser? diferente de tudo que j? foi feito at? hoje?, revela Chiquinho Motta, organizador do evento.
Para que tudo esteja em perfeita sintonia, os ensaios j? foram iniciados. O
diretor do espet?culo, carioca Orlando Almeida, promete
surpreender a plat?ia com shows de acrobacia. A exemplo dos anos anteriores,
os transformistas se apresentar?o em trajes t?pico e de gala, representando
cada um dos 27 estados brasileiros. Apenas o Piau? ainda n?o forneceu o nome de suas representantes.
AS CANDIDATAS
Os trajes j? est?o sendo confeccionados e levam a assinatura de estilistas como Henrique Filho e Geraldo Sobreira, entre outros. A concep??o dos trajes das candaditas do Miss Gay ? considerado um desafio para os estilistas, j? que a roupa deve conferir formas femininas ao corpo de um homem.
Em 2000, a personagem de Chiquinho Motta, Mademoselle Debrette de Leblanc
(foto), vestir? um modelo pink. A escolha da tonalidade n?o ? por acaso.
?Essa cor ? uma homenagem ? 24? edi??o do Miss Gay, representa o Ano Rosa?,
justifica Chiquinho.
INGRESSOS
VAGAS EM HOT?ISOs hot?is de Juiz de Fora j? est?o fazendo reservas para a semana do Miss Gay e a expectativa ? de que a procura seja intensificada nos pr?ximos dias, informa o coordenador administrativo do Sindicato dos Hot?is, Rog?rio Barros. Para quem ainda n?o fez suas reservas, Rog?rio esclarece que o pre?o das di?rias varia de R$25 a R$150 e que ainda ? poss?vel negociar descontos, dependendo do n?mero de pessoas do grupo. Para permanecer um dia na cidade, o visitante gasta, em m?dia, R$120, incluindo despesas de estadia, transporte e alimenta??o.
Consulte a Agenda do JFService para obter mais informa?es sobre hot?is, restaurantes e bares e pontos tur?sticos de Juiz de Fora.
O SHOW - ODISS?IA 2000Orlando Almeida, diretor do show Odiss?ia 2000 - o caos organizado, revelou ao JFService, em entrevista exclusiva, todos o detalhes sobre o espet?culo do dia 19 de agosto.
E MAIS:
