





Preparativos para o 24? Miss Gay A 24? edi??o do Miss Gay acontece dia 19 de agosto, a partir das 22h, no Sport Clube Juiz de Fora, Av. Bar?o do Rio Branco, 1303. Al?m do desfile das 27 candidatas ao t?tulo de Miss Brasil Gay, o p?blico vai conferir uma s?rie de espet?culos de dan?a e de m?sica. O enredo escolhido este ano ? Odiss?ia 2000 - o caos organizado. ?O show futurista ser? diferente de tudo que j? foi feito at? hoje?, revela Chiquinho Motta, organizador do evento. Para que tudo esteja em perfeita sintonia, os ensaios j? foram iniciados. O diretor do espet?culo, carioca Orlando Almeida, promete surpreender a plat?ia com shows de acrobacia. A exemplo dos anos anteriores, os transformistas se apresentar?o em trajes t?pico e de gala, representando cada um dos 27 estados brasileiros. Apenas o Piau? ainda n?o forneceu o nome de suas representantes.



AS CANDIDATAS

Acre - Stephani Rios

Alagoas - Vandera Jones

Amap? - M?rcia Corcovado

Amazonas - Gisele Malmam

Bahia - Fernada Carrara

Cear? - Fabiani Kalfman

Distrito Federal - Gisela Mendes

Esp?rito Santo - Loyce Zarife

Goi?s - Loren Tchescovitch

Maranh?o - Helen de Castro

Mato Grosso - Daniele Barroni

Mato Grosso do Sul - Suzan Ayala

Minas Gerais - La?za

Par? - Mayara Beta Para?ba - Cristine d' Andorra

Paran? - Mikal Brightman

Pernambuco - B?rbara Nagman

Rio de Janeiro - Tamara Boneker

Rio Grande do Norte - Carolina Lutzen

Rio Grande do Sul - Keity Spier

Rond?nia - Rebeca Menssem

Roraima - Rafaela Fini

Santa Catarina - B?rbara Kathryn

S?o Paulo - Michele X

Sergipe - Tatiane Ales-Karlet

Tocantins - Alessandra Vargas (foto acima)

Os trajes j? est?o sendo confeccionados e levam a assinatura de estilistas como Henrique Filho e Geraldo Sobreira, entre outros. A concep??o dos trajes das candaditas do Miss Gay ? considerado um desafio para os estilistas, j? que a roupa deve conferir formas femininas ao corpo de um homem.

Em 2000, a personagem de Chiquinho Motta, Mademoselle Debrette de Leblanc (foto), vestir? um modelo pink. A escolha da tonalidade n?o ? por acaso. ?Essa cor ? uma homenagem ? 24? edi??o do Miss Gay, representa o Ano Rosa?, justifica Chiquinho.

INGRESSOS

Censura: 18 anos.

18 anos. Ingresso para a arquibancada: R$20 - a venda a partir de 1? de agosto

R$20 - a venda a partir de 1? de agosto Mesas: R$ 250 (Reservas peo telefone 211-4975)

R$ 250 (Reservas peo telefone 211-4975) Ponto de venda: Focus Filmes - Rua Halfeld, 608/Lj. 111; Centro - e, no dia, na portaria do Sport.

Focus Filmes - Rua Halfeld, 608/Lj. 111; Centro - e, no dia, na portaria do Sport. Encontro Gay: no Cal?ad?o da Rua Halfeld, dia 19 de agosto, durante a manh?.

VAGAS EM HOT?IS Os hot?is de Juiz de Fora j? est?o fazendo reservas para a semana do Miss Gay e a expectativa ? de que a procura seja intensificada nos pr?ximos dias, informa o coordenador administrativo do Sindicato dos Hot?is, Rog?rio Barros. Para quem ainda n?o fez suas reservas, Rog?rio esclarece que o pre?o das di?rias varia de R$25 a R$150 e que ainda ? poss?vel negociar descontos, dependendo do n?mero de pessoas do grupo. Para permanecer um dia na cidade, o visitante gasta, em m?dia, R$120, incluindo despesas de estadia, transporte e alimenta??o.

Consulte a Agenda do JFService para obter mais informa?es sobre hot?is, restaurantes e bares e pontos tur?sticos de Juiz de Fora.

O SHOW - ODISS?IA 2000

Orlando Almeida, diretor do show Odiss?ia 2000 - o caos organizado, revelou ao JFService, em, todos o detalhes sobre o espet?culo do dia 19 de agosto.