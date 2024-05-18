As 27 candidatas em trajes t?pico e de gala

    Traje T?pico
    Traje de Gala
  • Acre - Lu?za Ramil
  • Alagoas - Priscila Baroni
  • Amap? - Alexia Lebloc
  • Amazonas - S?fora Moraes
  • Bahia - Marcele Halls
  • Cear? - Sara Baroni
  • Distrito Federal - Jeniffer Azevedo
  • Esp?rito Santo - B?rbara Beauty
  • Fernando de Noronha - Daniela Sheffer
  • Goi?s - Alessandra Vargas
  • Maranh?o - Karen Cardinalli
  • Mato Grosso - Renata Finski
  • Mato Grosso do Sul - Lara Koortney
    - N?o compareceu
  • Minas Gerais - Ta?ssa Nogueira
  • Par? - Yohana Vargas
  • Para?ba - Aieska Loin
  • Paran? - Fl?via Monteiro
  • Pernambuco - Ferrula Muniz
  • Piau? - Melissa Dornelas
  • Rio de Janeiro - Ingrid De Luca
  • Rio Grande do Norte - Brenda Ramazotti
  • Rio Grande do Sul - Dolly Blond
  • Rond?nia - Camila Becker
  • Roraima - Bianca Deneuve
  • Santa Catarina - J?lia Sanches
  • S?o Paulo - Fabiana Kauffman
  • Sergipe - Evelym Ohana
  • Tocantins - Veluma Vogue


