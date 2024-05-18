As 27 candidatas em trajes t?pico e de gala Traje T?pico Acre - Lu?za Ramil Alagoas - Priscila Baroni Amap? - Alexia Lebloc Amazonas - S?fora Moraes Bahia - Marcele Halls Cear? - Sara Baroni Distrito Federal - Jeniffer Azevedo Esp?rito Santo - B?rbara Beauty Fernando de Noronha - Daniela Sheffer Goi?s - Alessandra Vargas Maranh?o - Karen Cardinalli Mato Grosso - Renata Finski Mato Grosso do Sul - Lara Koortney - N?o compareceu Minas Gerais - Ta?ssa Nogueira Par? - Yohana Vargas Para?ba - Aieska Loin Paran? - Fl?via Monteiro Pernambuco - Ferrula Muniz Piau? - Melissa Dornelas Rio de Janeiro - Ingrid De Luca Rio Grande do Norte - Brenda Ramazotti Rio Grande do Sul - Dolly Blond Rond?nia - Camila Becker Roraima - Bianca Deneuve Santa Catarina - J?lia Sanches S?o Paulo - Fabiana Kauffman Sergipe - Evelym Ohana Tocantins - Veluma Vogue Traje de Gala Acre - Lu?za Ramil Alagoas - Priscila Baroni Amap? - Alexia Lebloc Amazonas - S?fora Moraes Bahia - Marcele Halls Cear? - Sara Baroni Distrito Federal - Jeniffer Azevedo Esp?rito Santo - B?rbara Beauty Fernando de Noronha - Daniela Sheffer Goi?s - Alessandra Vargas Maranh?o - Karen Cardinalli Mato Grosso - Renata Finski Mato Grosso do Sul - Lara Koortney - N?o compareceu Minas Gerais - Ta?ssa Nogueira Par? - Yohana Vargas Para?ba - Aieska Loin Paran? - Fl?via Monteiro Pernambuco - Ferrula Muniz Piau? - Melissa Dornelas Rio de Janeiro - Ingrid De Luca Rio Grande do Norte - Brenda Ramazotti Rio Grande do Sul - Dolly Blond Rond?nia - Camila Becker Roraima - Bianca Deneuve Santa Catarina - J?lia Sanches S?o Paulo - Fabiana Kauffman Sergipe - Evelym Ohana Tocantins - Veluma Vogue Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!