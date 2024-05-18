Entrevistas

Orlando Almeida

Produtor do show dos Miss Brasil Gay conta detalhes do espet?culo da 26? edi??o do evento na cidade. Esse ano, a apresenta??o tem como tema Ra?a e For?a dos Transexuais. Confira os detalhes do show. Isabelita dos Patins

Ator Jorge Iglesias, criador da personagem, conta detalhes de sua trajet?ria. Como surgiue quando come?ou o sucesso que dura 31 anos. Ele anuncia ainda o lan?amento da boneca Isabelita dos Patins e um livro para o pr?ximo ano.

Oh! Linda - o primeiro palha?o gay do Brasil

Maur?cio Jos? Santana ? o primeiro palha?o gay do Brasil. Seu personagem Oh! Linda foi criado no bloco do Galo, em Recife. O artista revela sua trajet?ria e conta as dificuldades de lidar com o preconceito e a discrimina??o de ser soropositivo h? 13 anos.

Infra-estrutura e lazer

Clique aqui para acessar a Agenda do JFService e obter mais informa?es sobre hot?is, restaurantes e bares, pontos tur?sticos e op?es de lazer em Juiz de Fora.

Responda a enquete





Você acha que o Miss Gay é um evento

importante para Juiz de Fora? Sim

Não



ATENÇÃO: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica

e se refere apenas a um grupo de visitantes do JF Service.