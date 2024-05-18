

Miss Brasil Gay 99

23/08/99 Uma explos?o de brilho, cores e formas femininas envolveu o Gin?sio do Sport Clube, na noite de 21 de agosto de 1999. Durante mais de 4 horas, cerca de 3 mil pessoas se renderam aos encantos da 23? edi??o do concurso de beleza homossexual, Miss Brasil Gay. Tal como jurados, com olhos atentos e cr?ticos, elas realizaram sua elei??o particular dos melhores trajes e da candidata que faria jus ao t?tulo de Miss 99. A eleita pelo p?blico foi a representante de Tocantins, Alessandra Vargas. Mas, os jurados, entre eles o ator R?mulo Arantes, concederam o t?tulo de Miss Brasil Gay ? representante de Alagoas, Carolina Shelida. A decis?o n?o conseguiu intimidar a plat?ia, que reagiu com aplausos, por quase 10 minutos, para Alessandra Vargas. A diverg?ncia de opini?es n?o interferiu no resultado e Shelida levou para casa mais este t?tulo. A candidata de S?o Paulo, Fl?via Monteiro, ficou em 2? lugar e Tocantins teve que se contentar com a 3? coloca??o. Carolina Shelida tamb?m n?o acreditou quando ouviu o resultado do j?ri. ?Existiam outras mais bonitas do que eu", disse a Miss 99. Para participar do concurso, ela contou com o patroc?nio do estilista M?rcio Costa - figurinista de Thereza Collor de Melo, que investiu R$4 mil na produ??o dos trajes. Classifica??o:

O desfile das 27 candidatas come?ou por volta da meia-noite. Na apresenta??o do traje t?pico, as candidatas de S?o Paulo, Fl?via Monteiro, e do Esp?rito Santo, Nize Sherman, foram a sensa??o. Com a fantasia ?Esta??o da Luz?, que acendia a parte inferior, S?o Paulo mobilizou a plat?ia. Sherman, representando as sider?rgicas capixabas, cuspiu fogo durante sua apresenta??o. O que causou reboli?o nos espectadores. As duas apresenta?es impressionaram at? o j?ri, que conferiu o 1? lugar, nesta categoria, para a representante do estado capixaba e o 3? para a paulista. A representante de Tocantins, Alessandra Vargas, conquistou o 2? lugar com a beleza dos girass?is.

Na escolha do melhor traje de gala, a cena quase se repetiu. As tr?s candidatas voltaram ao palco para receber pr?mios, s? que em ordem diferente. Vestindo um modelo reluzente rosa e preto, a candidata de S?o Paulo levou a melhor. Tocantins, com um vestido verde ?gua e bordados prateados, recebeu o pr?mio de 2? lugar. ? candidata do Esp?rito Santo, com um traje branco bordado na parte superior, coube o 3?. Minas Gerais tamb?m teve seus momentos de gl?ria. A representante do estado, Marilu Barraginha, foi eleita pelas concorrentes como a Miss Simpatia.

Um espet?culo de brilho e criatividade

Para brilhar na noite do Miss Gay 99, candidatas de outros estados desembolsaram entre R$2 e R$4,5. A Miss Cear?, Larrissa Venturini, investiu R$4,5 em sua produ??o, que incluiu desde a confec??o da fantasia de Iemanj? at? as despesas com viagens. Quantia semelhante gastou a Miss Esp?rito Santo, Nize Sherman, no traje que homenageava as sider?rgicas do estado. Nesta disputa pela consagra??o, quem ganha ? o p?blico que assiste a um espet?culo marcado pelo glamour dos vestidos, cabelos e maquiagens.

Tecidos finos, strass, pedras semi-preciosas, mi?angas e canutilhos d?o vaz?o ? criatividade dos estilistas de renome nacional. Geraldo Sobreira ? um deles. Figurinista h? 8 anos da cantora Emilinha Borba, ele foi o respons?vel, este ano, pela eleg?ncia da Mademoselle Debrette de Leblanc, personagem de Chiquinho Motta, organizador do Miss Brasil Gay.



Leblanc vestiu um modelo azul de chanton franc?s, bordado com 1,5 kg de canutilho prata. Sobreira faz mist?rio e n?o ?revela o pre?o de sua obra de arte?, mas diz que costurar para um evento como este ? um desafio. ?A concep??o da roupa ? mais dif?cil, pois temos que dar formas femininas ao corpo de um homem?, comenta. Isso porque, segundo regras do concurso, travestis e pessoas siliconizadas n?o podem participar. Entre um desfile e outro foram apresentados v?rios shows, com artistas dublando m?sicas de Gal Costa, Elba Ramalho, Cheiro de Amor, Fat Family.





Mademoselle Debrette

de Leblanc

