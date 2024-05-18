Preparativos para o 23? concurso
Rep?rter: Luciana Mendon?a
15/07/99
"Bahia de todos os tempos"; este ? o enredo do 23? Miss Brasil Gay, que acontece dia 21 de agosto, no gin?sio do Sport Club, reunindo transformistas de v?rios estados do pa?s.
O Miss Gay adquiriu, ao longo dos anos, destaque nacional, constando de guias gays internacionais. H? aproximadamente um m?s que a cidade j? n?o oferece mais vagas nos hot?is para o final de semana do concurso.
Al?m dos hot?is, tamb?m lucram com o evento os sal?es de beleza. As 27 concorrentes, que representam seus respectivos estados, precisam caprichar nos penteados ex?ticos e na maquiagem de alto estilo, para encantar as esperadas 5 mil pessoas, al?m dos jurados. As personagens s?o avaliadas por um j?ri t?cnico, que escolhe os tr?s melhores trajes t?picos e de gala, e pelo j?ri oficial, composto por 11 pessoas, que elege as cinco finalistas e a vencedora.
A evolu??o do Miss Brasil Gay, que ? organizado pelo cabeleireiro Chiquinho Mota, ? cheia de curiosidades e personagens interessantes. Leia mais clicando aqui.
- Enredo: ?Bahia de todos os tempos? - em homenagem aos 500 anos do descobrimento do Brasil
- Local: Gin?sio do Sport Club Juiz de Fora (Av. Rio Branco, 1303; Centro).
- Data: 21 de agosto de 1999
- Hor?rio: 21 horas.
- Censura: 18 anos.
- Ingresso para a arquibancada: R$20 - a venda a partir de 1? de agosto
- Mesas: R$ 250 (Reservas peo telefone 211-4975)
- Ponto de venda: Focus Filmes (Rua Halfeld, 608/Lj. 111; Centro) e, no dia, na portaria do Sport.
- Encontro Gay: no Cal?ad?o da Rua Halfeld, dia 21 de agosto, durante a manh?.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!