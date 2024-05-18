Preparativos para o 23? concurso

Rep?rter: Luciana Mendon?a

15/07/99

"Bahia de todos os tempos"; este ? o enredo do 23? Miss Brasil Gay, que acontece dia 21 de agosto, no gin?sio do Sport Club, reunindo transformistas de v?rios estados do pa?s.

O Miss Gay adquiriu, ao longo dos anos, destaque nacional, constando de guias gays internacionais. H? aproximadamente um m?s que a cidade j? n?o oferece mais vagas nos hot?is para o final de semana do concurso.

Al?m dos hot?is, tamb?m lucram com o evento os sal?es de beleza. As 27 concorrentes, que representam seus respectivos estados, precisam caprichar nos penteados ex?ticos e na maquiagem de alto estilo, para encantar as esperadas 5 mil pessoas, al?m dos jurados. As personagens s?o avaliadas por um j?ri t?cnico, que escolhe os tr?s melhores trajes t?picos e de gala, e pelo j?ri oficial, composto por 11 pessoas, que elege as cinco finalistas e a vencedora.

A evolu??o do Miss Brasil Gay, que ? organizado pelo cabeleireiro Chiquinho Mota, ? cheia de curiosidades e personagens interessantes. Leia mais clicando aqui.