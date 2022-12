Repleta de shows e apresentações culturais, a programação do primeiro fim de semana de dezembro em Juiz de Fora é eclética, do samba, celebrado na sexta-feira (2), ao rock, com opções para crianças e adultos e até para quem veste plus size, com a Feira JF Plus Size. Outros destaques são as últimas apresentações da Agenda Novembro Negro e Confira as principais atrações da cidade. Confira:

Sábado 3 de dezembro

BAR DA FÁBRICA

Aniversário da Livinha e do cantor Dê Monteiro. Abertura da casa às 15h.

Uma dia repleto de muito samba e muito rock para comemorar em grande estilo.Shows com:Grupo Vai Ter, Mamão e RockStory

Outras informações na página



BECO

CABARÉ DO CAMBARÁ casa abre às 20h.

Tem muito forró e muita música brasileira onde o fio condutor entre os sets é um só: músicas dançantes Seguindo a discotecagem com @djfaustoz .

Informações na página

CAFÉ MUZIK

Epísódio perdido- Timeless às 22h

Viajantes vindos do futuro quebram toda lógica do tempo e resolveram tocar no Muzik, no próximo sábado.Hits de todas as épocas e estilos que vão do pop ao hip hop, do rock ao funk, sem noção nenhuma de espaço-tempo.

Outras informações na página



CINE THEATRO CENTRAL

Show "Aonde Deus possa me ouvir - Voz e Violão" de Raimundo Fagner, às 21h.

Outras informações na página



MAQUINARIA

Shows com Covil e Martiataka.Casa abre às 20h.

Outras informações na página





MOINHO JF

JF Plus Size- Feira de Moda Plus Size de Juiz de Fora

Edição de Natal- Entrada Gratuita, das 11h às 20h

Informações na página e na matéria



PRAÇA CEU

Encontro de Artes Urbanas - das 14h às 18h com entrada gratuita

Confira outras informações na matéria



SENSORIAL ART

Show com a Banda Pietá e com a Banda Tatá Chama e as Inflamáveis e DJ Nat Baby, abertura da casa às 21h.

Outras informações na página





SHOPPING ALAMEDA

“Como Cozinhar uma Criança”, comédia de terror infantil do Grupo Trupicada, livre para todos os públicos, começa às 17h.

Confira informações na matéria



Domingo 4 de dezembro

BAR DA FÁBRICA

Show Mulheres do Samba de JF, abertura da casa às 18h.

Grupo de mulheres que em 2022 se reuniram para fazer samba.Com repertório variado, valorizam principalmente as músicas de compositoras e intérpretes femininas como a Grande Dama do Samba Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra, Elza Soares, Clara Nunes, Beth Carvalho, Leci Brandão e Alcione.

Outras informações na página



BECO

Baile dos Douglas, abertura da casa às 18h.

Informações na página



CINE THEATRO-CENTRAL

Concerto para Crianças, da Orquestra Sinfônica Pró-Música, às 18 horas.

Músicas do Álbum Arca e Noé, com poemas de Vinicius de Moraes musicados apresentadas ao público infantil. Evento com entrada livre para todos os públicos e gratuito.

Confira outras informações na matéria

SHOPPING ALAMEDA

“Como Cozinhar uma Criança”, comédia de terror infantil do Grupo Trupicada, livre para todos os públicos, começa às 17h.

Confira informações na matéria





VIADUTO HÉLIO FÁDEL

Encontro de Artes Urbanas - das 9h às 13h com entrada gratuita

Confira outras informações na matéria



Tags:

Armani | Destaques | Dolce & Gabana | Donatella Versace | Empreendedorismo | Semana de Moda de Milão | Versace