A fusão da Festa Junina com o empreendedorismo, formando uma mostra cultural com atrações para toda a comunidade, é o propósito do Arraiá do Moinho. A edição de 2026 acontece em dois dias: no sábado (20) das 14 às 20h e no domingo (21), das 12h às 19h, com entrada gratuita. O Arraiá reúne expressões culturais fortemente relacionadas à essa época do ano, com todas as suas cores, sabores, sons, danças, tradições e brincadeiras, expandindo o espaço para além do Moinho, conectando a festa à Rua Abertha (Rua Parque) em ambos os dias.



Entre as atrações, estão os clássicos juninos e da Nossa Feira JF: pescaria, quadrilha, pinturinhas, parque de infláveis, Quickmassagem e apresentações musicais da cantora Monique (voz e violão), DJ Kalango, o DJ Marcelo Viajante e da dupla Jardel Costa e Alysson. Haverá também aulão de forró nos dois dias. A programação vai além e oferece serviços por meio da Ascomcer, presente por meio da unidade móvel, o Ascomóvel, no qual as pessoas podem realizar exames e receber encaminhamentos gratuitos, sem necessidade de cadastro prévio.

A concepção criativa do espaço do Moinho leva em conta a necessidade de promoção de oportunidades de lazer, convivência e sociabilidade na Zona Norte, apontadas pela própria população, explica a Diretora de Inteligência Estratégica no Moinho, Marcela Machado. A distância geográfica de outras atividades promovidas na cidade, costuma ser um fator desanimador para a participação das pessoas. “Temos um fim de semana inteiro voltado para essa festa tão importante para a nossa cultura, em que todos podem participar dançando quadrilha, valorizando a economia local e consumindo esses produtos que são feitos com tanto amor e carinho pelos nossos empreendedores”.

O Arraiá do Moinho foi construído para ser uma experiência que agrega a cultura popular, gastronomia, artesanato, moda, atividades para crianças e promove a conexão com os empreendedores da cidade e região. “Eu espero que as pessoas venham pra se divertir, mas que saiam daqui com a sensação de terem vivido algo muito especial. Que não seja só mais uma festa no calendário delas, mas uma experiência completa”, destaca Samuel Lucas da Uan Produções, uma das parceiras do evento.

Empreendedorismo e a incorporação de elementos sazonais

Abordar uma temática sazonal entre os empreendedores não é novidade para a Nossa Feira JF. No entanto, essa responsabilidade se torna ainda mais evidente próximo a eventos importantes para o calendário brasileiro. As festas juninas em 2026 terão um colorido a mais por ocorrerem concomitantemente à Copa do Mundo de Futebol. Conforme a idealizadora do evento, Roberta Coelho, há uma orientação realizada com os expositores para que eles consigam visualizar nessas datas não só oportunidades de negócios, mas também de se comunicarem com os seus consumidores.



“Alguns conseguem fazer isso de forma muito fácil, outros nem tanto, mas a gente sempre incentiva essa prática, inclusive, na forma de vestir, na decoração dos estandes, para que eles se envolvam realmente com os temas”. Desse modo, a mostra terá produtos que fazem parte do universo das festas juninas e também peças relacionadas à Copa.



A junção da Festa com a Feira, de acordo com Roberta, fomenta um movimento que é interessante tanto para os empreendedores, quanto para o público. “É propício para que as pessoas passem o dia com a gente. É muita coisa bacana acontecendo e funcionando bem, em harmonia. Já tivemos o evento de inauguração da Rua Abertha e foi muito positivo. Nossa expectativa é das melhores”.



Serviço

Arraiá do Moinho

20-06 (sábado) das 14h às 20h

21-06 (domingo) das 12h às 19h

ATRAÇÕES

09h às 14h Ascomóvel

Dia 20-06 (sábado) 14h às 20h

14h às 20h Parque de infláveis

14h às 20h Pescaria do Instituto Bruno

14h às 16h Senac - Quickmassagem

15h Capoeira

15h às 19h - Pinturinha Gratuita

15h às 18h DJ Marcelo Viajante

16h30 Quadrilha Centro de Convivência Jóquei Clube

17h30 Aulão de Forró

18h às 20h Jardel Costa e Alysson



Dia 21-06 (domingo) 12h às 19h

12h às 19h Parque de infláveis

12h às 14h Pescaria do Instituto Bruno

14h às 18h Pinturinha Gratuita

13h às 17h DJ Kalango

15h Quadrilha

16h Aulão de Forró

17h às 19h Monique Voz e violão

Evento gratuito, aberto ao público

Estacionamento: R$8 por 3h

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