(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: procure se mostrar mais afável no trato pessoal e evite as discussões ou polêmicas com os mais próximos. Interesses: em dia equilibrado, há favorecimento para a sua lida com as dívidas ou compromissos. Bom encaminhamento dos encargos no trabalho. Vida íntima: sentimentos expostos.

Agosto 2023 | Quinta-feira