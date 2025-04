(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: há hoje uma aura bastante positiva em termos pessoais. Mas, procure buscar objetivos com realismo. Interesses: regência que mostra posição firme na sua lida com desafios do cotidiano de trabalho, suas ações e planos. Vida íntima e sentimentos: cuidado com segredos e confidências.

Quinta-feira