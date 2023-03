(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: hoje, diante de reações agressivas da parte de pessoas que partilham seu cotidiano, use do autocontrole e procure se adaptar aos acontecimentos inesperados. Interesses: boa novidade tempera quadro que molda suas relações de trabalho. Vida íntima: agradável surpresa com íntimos.

Quinta-feira