(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: o bom aspecto no mapa do dia mostra que os seus interesses estarão bem postos e você agirá com mais emoção na lida com a família. Interesses: quadro de favores e benefícios com mudanças na rotina de trabalho e nos seus planos e forma de ganhar dinheiro. Vida íntima: satisfação.

Agosto 2023 | Quinta-feira