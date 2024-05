(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: rigor e franqueza deverão alterar o seu trato com as pessoas próximas trazendo assim mais harmonia. Interesses: dia de boa indicação para os assuntos materiais com nova opção de trabalho. Nas finanças procure controlar com atenção os seus gastos. Vida íntima: realização afetiva.

Tags:

Quinta-feira